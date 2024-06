Taliban môže spolupracovať s nemeckou vládou pri deportácii zločincov

Berlín 7. júna (TASR) - Predstavitelia afganského Talibanu v piatok uviedli, že sú otvorení spolupráci s nemeckou vládou pri deportácii afganských zločincov späť do ich vlasti. TASR sa odvoláva na agentúru DPA.



Nemecký kancelár Olaf Scholz vo štvrtok informoval o iniciatíve, podľa ktorej by malo dôjsť k urýchleniu deportácií zločincov späť do krajín, ktoré vláda v Berlíne považuje za nebezpečné, vrátane Afganistanu a Sýrie.



Iniciatíva prichádza po nedávnom útoku na zhromaždení protiislamskej skupiny v Mannheime. Afgansky štátny príslušník tam zabil policajta a ďalších piatich ľudí zranil, čo vyvolalo v krajine pobúrenie.



"Dovoľte mi, aby som sa vyjadril jasne: poburuje ma, keď niekto, kto tu v našej krajine hľadá útočisko, pácha najzávažnejšie trestné činy," vyhlásil Scholz vo vystúpení v nemeckom parlamente.



Jeden z expertov na Afganistan, Thomas Ruttig, pre DPA uviedol, že Taliban by mohol z deportácií vyťažiť. Situáciu by podľa neho mohol využiť ako príležitosť na spoluprácu so západným štátom, čo by sa mohlo považovať za posilnenie jeho reputácie. Nemecká skupina na podporu utečencov Pro Asyl odsúdila Scholzovu iniciatívu.



Nemecko nevykonáva deportácie do Afganistanu od roku 2021, keď sa hnutie Taliban v krajine opäť ujalo moci. Taktiež nedeportuje ľudí do Sýrie, pretože krajinu nepovažujú za bezpečnú v dôsledku pretrvávajúcej občianskej vojny.



Nemecko vlani zaznamenalo prudký nárast prisťahovalectva a najväčšími skupinami žiadateľov o azyl boli ľudia zo Sýrie, Turecka a Afganistanu.