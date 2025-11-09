< sekcia Zahraničie
Taliban mrzí, že krajina nebola pozvaná na konferenciu COP30
Podľa Talibanu, ktorý je pri moci od roku 2021, by mu jeho diplomatická izolácia nemala brániť v účasti na medzinárodných rokovaniach o klíme.
Autor TASR
Kábul 9. novembra (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban v nedeľu vyjadrilo sklamanie, že krajina nebola pozvaná na medzinárodnú Konferenciu zmluvných strán Rámcového dohovoru OSN o zmene klímy (COP30), ktorá sa začne v pondelok v Brazílii. Afganistan pritom podľa Talibanu patrí medzi krajiny najviac ohrozené klimatickými zmenami, píše TASR na základe agentúry AFP.
Afganská Národná agentúra na ochranu životného prostredia (NEPA) vyjadrila „hlboké znepokojenie nad skutočnosťou, že napriek tomu, že Afganistan patrí medzi krajiny najviac ohrozené zmenami klímy, bohužiaľ, nedostal oficiálne pozvanie“ na konferenciu COP30.
„Vylúčenie afganského ľudu z práva zúčastniť sa na tejto konferencii je v rozpore so zásadami klimatickej spravodlivosti, globálnej spolupráce a ľudskej solidarity,“ uvádza sa vo vyhlásení NEPA.
Podľa Talibanu, ktorý je pri moci od roku 2021, by mu jeho diplomatická izolácia nemala brániť v účasti na medzinárodných rokovaniach o klíme.
AFP pripomína, že Taliban vlani vyslal na konferenciu COP29 vlastnú delegáciu, ale ako „hosťa“ Azerbajdžanu, kde sa konferencia konala, a nie ako stranu priamo zapojenú do rokovaní.
Vedci podľa AFP takisto tvrdia, že Afganistan je jednou z krajín najviac ohrozených dôsledkami klimatických zmien.
