Taliban nariadil vládnym zamestnancom neholiť si bradu

Kábul 28. marca (TASR) - Vláda hnutia Taliban v Afganistane dala všetkým vládnym zamestnancom pokyn, aby si neholili bradu a dodržiavali stanovené pravidlá obliekania, ak nechcú stratiť prácu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvoláva na bližšie nešpecifikované zdroje.



Zástupcovia afganského ministerstva pre šírenie cnosti a prevenciu neresti v pondelok podľa zdrojov agentúry Reuters kontrolovali dodržiavanie nových pravidiel. Vládni zamestnanci dostali pokyn, aby si neholili brady a nosili miestne oblečenie, ktoré pozostáva z dlhého, voľného vrchného odevu, nohavíc a klobúka alebo turbanu. Tiež majú dbať na to, aby sa modlili v správnych časoch. V prípade nedodržiavania pravidiel môžu prísť o prácu, uvádza Reuters.



Taliban k tejto správe o najnovších opatreniach zatiaľ neposkytol svoje stanovisko.



Minulý týždeň zakázalo radikálne hnutie Taliban nastúpiť ženám do lietadla bez sprievodu muža. Afganská vláda tiež zavrela školy pre dievčatá len niekoľko hodín po tom, ako ich otvorili. V nedeľu nariadili oddeliť vstup do parkov podľa pohlavia, pričom ženy majú mať povolený vstup tri dni v týždni a muži štyri vrátane víkendu. To v praxi znamená, že rodiny nemôžu navštevovať parky spolu, spresňuje Reuters.



Západné vlády kritizujú Taliban za to, že všetkým Afgancom vnucuje svoj tvrdý výklad islamského práva. Fundamentalistické hnutie však tvrdí, že rešpektuje práva každého občana v súlade s islamským právom a afganskými zvykmi.



Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že rušia plánované rozhovory s Talibanom v katarskej Dauhe, kde mali diskutovať o kľúčových ekonomických otázkach. USA zrušili schôdzku pre opätovné zatvorenie škôl pre dievčatá v Afganistane. Taliban však potrebuje, aby Západ zrušil sankcie, ktoré ochromujú afganskú ekonomiku, približuje Reuters.