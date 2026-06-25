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Taliban zákázal štátnym zamestnancom používať smarftón
Štátni zamestnanci tvrdia, že obmedzenie už narušilo ich prácu, pričom najmenej jeden provinčný úrad oznámil jeho okamžité zavedenie.
Autor TASR
Kábul 25. júna (TASR) - Afganské vládne hnutie Taliban nariadilo celoštátny zákaz používania smarftónov pre štátnych zamestnancov, vyplýva z rozhodnutia vojenského súdu. Vo štvrtok na to upozornila agentúra Reuters. Ľudskoprávni aktivisti varujú, že takýto krok môže ešte viac obmedziť prístup k informáciám v krajine, píše TASR.
V rozhodnutí súdu sa uvádza, že používanie smartfónov bude od 16. júna zakázané „všetkým pracovníkom vojenských a civilných inštitúcií vrátane sudcov“. Osobám, ktoré ho porušia, hrozí trest podľa zákona.
Talibanská vláda na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Štátni zamestnanci tvrdia, že obmedzenie už narušilo ich prácu, pričom najmenej jeden provinčný úrad oznámil jeho okamžité zavedenie.
„Dopad je taký výrazný, že mnohé administratívne procesy sa v podstate zastavili, pretože väčšina úradnej práce sa predtým vykonávala prostredníctvom mobilných telefónov, aplikácie WhatsApp a e-mailu,“ uviedol nemenovaný vládny zamestnanec.
Obhajcovia ľudských práv uviedli, že smartfóny zostávajú jedným z mála nástrojov, ktoré Afganci používajú na prístup k vzdelaniu, dokumentovanie porušovania práv, súkromnú komunikáciu a získavanie necenzurovaných informácií. Takýto zákaz by podľa nich mohol znamenať ďalší krok v sprísňovaní kontroly Talibanu nad verejným životom od ich návratu k moci v auguste 2021.
Taliban odvtedy uvalil rozsiahle obmedzenia voči ženám a dievčatám, médiám a občianskej spoločnosti. Ženy si na verejnosti musia zakrývať takmer celé telo. Dievčatá majú naďalej zakázané navštevovať stredné a vysoké školy, mnohé ženy boli nútené opustiť svoje pracovné pozície a aktivisti a novinári hlásia prípady zastrašovania, zadržiavania a cenzúry.
V rozhodnutí súdu sa uvádza, že používanie smartfónov bude od 16. júna zakázané „všetkým pracovníkom vojenských a civilných inštitúcií vrátane sudcov“. Osobám, ktoré ho porušia, hrozí trest podľa zákona.
Talibanská vláda na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie bezprostredne nereagovala.
Štátni zamestnanci tvrdia, že obmedzenie už narušilo ich prácu, pričom najmenej jeden provinčný úrad oznámil jeho okamžité zavedenie.
„Dopad je taký výrazný, že mnohé administratívne procesy sa v podstate zastavili, pretože väčšina úradnej práce sa predtým vykonávala prostredníctvom mobilných telefónov, aplikácie WhatsApp a e-mailu,“ uviedol nemenovaný vládny zamestnanec.
Obhajcovia ľudských práv uviedli, že smartfóny zostávajú jedným z mála nástrojov, ktoré Afganci používajú na prístup k vzdelaniu, dokumentovanie porušovania práv, súkromnú komunikáciu a získavanie necenzurovaných informácií. Takýto zákaz by podľa nich mohol znamenať ďalší krok v sprísňovaní kontroly Talibanu nad verejným životom od ich návratu k moci v auguste 2021.
Taliban odvtedy uvalil rozsiahle obmedzenia voči ženám a dievčatám, médiám a občianskej spoločnosti. Ženy si na verejnosti musia zakrývať takmer celé telo. Dievčatá majú naďalej zakázané navštevovať stredné a vysoké školy, mnohé ženy boli nútené opustiť svoje pracovné pozície a aktivisti a novinári hlásia prípady zastrašovania, zadržiavania a cenzúry.