Taliban nariadil ženám na univerzitách, aby si zahalili telo aj tvár

Kábul 5. septembra (TASR) - Fundamentalistické hnutie Taliban nariadilo afganským ženám navštevujúcim tamojšie súkromné univerzity, aby nosili celotelovú abáju a nikáb zahaľujúci väčšinu tváre s výnimkou očí. Študenti na týchto školách navyše musia byť v učebniach rozdelení podľa pohlavia, alebo aspoň oddelení závesom. Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



V rozsiahlom dokumente, vydanom orgánom Talibanu pre otázky vzdelávania, sa tiež nariaďuje, aby študentky vyučovali iba ženy, no ak to nie je možné, nahradiť ich môžu aj starší muži s dobrými mravmi.



Ako uvádza AFP, nové nariadenie Talibanu prichádza krátko pred pondelňajším začiatkom nového akademického roka na afganských súkromných univerzitách a vysokých školách. Ich počet sa v krajine od prvej vlády Talibanu, ktorá trvala do roku 2001, výrazne zvýšil.



Vtedajší režim Talibanu na základe vlastnej interpretácie islamského práva fakticky vylúčil ženy zo vzdelávacieho systému. Dialo sa tak prevažne na základe nariadení o oddelenom vyučovaní oboch pohlaví a obmedzenia voľného pohybu žien, ktoré mohli vychádzať z domu len v sprievode muža.



Podľa nových nariadení Talibanu sa ženám na afganských súkromných univerzitách bude končiť výučba o päť minút skôr ako mužom, aby sa na chodbách univerzít nemohli stretnúť. Následne budú musieť ženy počkať v oddelených miestnostiach, pokiaľ muži neopustia budovu.



Ako uvádza AFP, v posledných rokoch tradičné moslimské odevy žien zahaľujúce celú ich postavu do značnej miery zmizli z kábulských ulíc, častejšie ich však bolo vidieť v menších mestách.



Taliban ovládol Afganistan 15. augusta po tom, ako sa zmocnil hlavného mesta Kábul. Prisľúbil pritom, že jeho vládnutie bude tentoraz umiernenejšie ako v rokoch 1996-2001, čo sa má týkať aj prístupu voči ženám.



Mnohí sú však skeptickí ohľadom toho, či Taliban skutočne zmiernil svoje postoje, alebo či chce podobnými sľubmi len krátkodobo upokojiť medzinárodné spoločenstvo.