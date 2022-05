Taliban nariadil ženám v Afganistane, aby na verejnosti nosili burku

Kábul 7. mája (TASR) - Najvyšší vodca Talibanu mulla Hajbatulláh Áchúndzáda vydal v sobotu nariadenie, ktoré ukladá ženám povinnosť nosiť na verejnosti burku zahaľujúcu celé ženské telo. TASR správu prevzala od agentúry AFP, podľa ktorej ide o jedno z najtvrdších opatrení zameraných na kontrolu života žien, ktoré Taliban zaviedol odvtedy, čo sa chopil v Afganistane moci.



"(Ženy) by mali nosiť čádor, pretože ide o tradíciu a je to úctivé," uvádza sa v nariadení Áchúndzádu.



Čádor je druh islamského odevu pre ženy, ktorý zakrýva celé telo od hlavy až po päty, ale ponecháva odhalenú jej tvár. Najvyšší vodca Talibanu však vo svojom nariadení ďalej uvádza, že afganské ženy, ktoré nie sú príliš staré alebo mladé, si musia zahaliť na verejnosti celú tvár okrem očí tak, ako káže islamský právny systém šaría. Ženy by sa podľa nariadenia takto mali obliekať, aby "sa vyhli provokácií" pri stretnutí s dospelými mužmi, ktorí nie sú ich blízkymi rodinnými príslušníkmi.



Nariedenie prečítal hovorca afganského ministerstva pre šírenie cnosti a prevenciu nerestí na tlačovej konferencii, kde tiež zaznelo, že ideálnym odevom na zakrytie tváre pre ženy je modrá burka. Tá sa podľa agentúry Reuters stala symbolom predchádzajúceho režimu Talibanu z rokov 1996 - 2001. Burka je tradičný odev žien v niektorých moslimských krajinách, zahaľujúci celú postavu od hlavy až po päty a len so sieťkovým otvorom na oči.



Najvyšší vodca Talibanu v nariadení tiež ženám odporúča, aby ostali radšej doma, pokiaľ nemajú nejakú dôležitú prácu, ktorú musia vykonať mimo svojho domova.



Po tom, ako Taliban vlani v auguste prebral moc v Afganistane uviedol, že hnutie sa zmenilo odvtedy, čo bolo naposledy pri moci v rokoch 1996 - 2001. V tomto čase totiž platili pre ženy prísne pravidlá - dievčatá sa napríklad nemohli vzdelávať a ženy nemohli vyjsť z domu bez sprievodu mužského príbuzného, pričom sa od nich vyžadovalo, aby si zakrývali tvár. Napriek tomu však v posledných mesiacoch začala vláda vedená Talibanom zavádzať prísne opatrenia pre ženy, ktoré okrem iného nesmú napríklad navštevovať parky v rovnakom čase ako muži. Hnutie z tohto dôvodu čelí kritike zo strany západných krajín ale i niektorých islamských krajín a náboženských učencov pre obmedzovanie práv žien.