Taliban neprišiel na summit o vzdelávaní dievčat v moslimskom svete

Islamabad 11. januára (TASR) - Vláda afganského Talibanu sa nezúčastňuje na globálnom summite o vzdelávaní dievčat v moslimskom svete, ktorý sa začal v susednom Pakistane. V sobotu to oznámil Islamabad, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Poslali sme pozvanie do Afganistanu, ale nikto z afganskej vlády nebol na konferencii," povedal minister školstva Chalid Makbúl Siddiqui pre agentúru AFP.



"Moslimský svet vrátane Pakistanu čelí významným výzvam pri zabezpečovaní spravodlivého prístupu k vzdelaniu pre dievčatá," povedal pakistanský premiér Šehbáz Šaríf na otvorení summitu. Podporuje ho Svetová moslimská liga (MWL), mimovládna organizácia na presadzovanie skutočného posolstva islamu presadzovaním umiernených hodnôt so sídlom v Mekke.



"Odopieranie vzdelania dievčatám sa rovná popieraniu ich hlasu a ich voľby, čím ich zbavujeme práva na svetlú budúcnosť," dodal Šaríf. Na summite sú lídri v oblasti vzdelávania z krajín s moslimskou väčšinou s výnimkou Afganistanu, kde ako v jedinej krajine na svete majú dievčatá zakázané chodiť do školy.



Od návratu k moci v roku 2021 zaviedol Taliban v Afganistane svoju verziu islamského práva, ktorú Organizácia Spojených národov nazvala "rodovým apartheidom".



Na summit do vlasti pricestovala aj nositeľka Nobelovej ceny za mier Malála Júsufzajová. V roku 2012 sa ju ako ako 15-ročnú pokúsila zavraždiť pakistanská odnož Talibanu, keď sa autobusom vracala zo školy v odľahlom údolí Svát. Islamský radikál ju postrelil do hlavy. S ťažkým poranením krku a lebky ju neskôr letecky previezli do Británie, kde podstúpila niekoľko náročných zákrokov, vrátane plastickej operácie tváre



V piatok na sociálnej sieti zverejnila, že bude hovoriť o tom, "prečo musíme vodcov Talibanu brať na zodpovednosť za ich zločiny voči afganským ženám a dievčatám". Na konferencii vystúpi v nedeľu.



Pakistan čelí vlastnej vážnej kríze v oblasti vzdelávania. Podľa vládnych údajov viac ako 26 miliónov detí nechodí do školy, čo je jedno z najvyšších čísel na svete.