Taliban obsadil ďalšie okresy, pod kontrolou tak môže mať 50 oblastí

Kábul 21. júna (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban získalo v pondelok kontrolu nad ďalšími okresmi v krajine. Toto islamistické hnutie tak pokračuje v obsadzovaní území pred odchodom západných síl z krajiny po dvoch desaťročiach ich vojenskej prítomnosti, informovala agentúra DPA.



Afganské úrady informovali, že Taliban obsadil za posledných 24 hodín osem okresov rozprestierajúcich sa v provinciách Baghlán, Tachár a Balch. Ministerstvo obrany navyše uviedlo, že bojovníci Talibanu sa nachádzajú aj na hranici mesta Mazáre Šaríf v provincii Balch.



Ak sú tieto informácie presné, znamená to, že Taliban prevzal kontrolu už nad 50 z približne 400 okresov, ktoré sa nachádzajú v 34 afganských provinciách, uviedla DPA. Dodala, že Taliban ich začal intenzívne obsadzovať od 1. mája, keď sa jednotky USA a NATO začali sťahovať z krajiny. Odsun chcú dokončiť do 11. septembra.



Afganská vláda teraz vyzýva civilistov a bývalých členov milícií, ktorí bojovali proti Talibanu, aby sa chopili zbraní a zahnali Taliban, ktorý pred inváziou USA do krajiny v roku 2001 vládol v Afganistane a presadzoval prísne islamské zákony.