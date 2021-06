Taliban obsadil hraničný priechod medzi Afganistanom a Tadžikistanom

Kábul 22. júna (TASR) - Militantné hnutie Taliban získalo v utorok kontrolu nad hlavným hraničným priechodom medzi Afganistanom a Tadžikistanom, uviedol predstaviteľ afganskej miestnej vlády a príslušník armády.



Ako píše agentúra AFP, niektorí členova bezpečnostných zložiek pred Talibanom ušli cez hranice do Tadžikistanu.



Člen provinčnej rady v Kundúze uviedol, že militanti "dobyli prístav (v meste) Šerchan Bandar, ako aj samotné mesto a všetky hraničné stanovištia".



"Boli sme nútení opustiť všetky stanovištia... niektorí naši vojaci prešli cez hranice do Tadžikistanu," povedal pre AFP nemenovaný príslušník armády.



Tento doteraz najväčší vojenský úspech Talibanu od 1. mája, keď Spojené štáty začali z tejto ázijskej krajiny sťahovať svoje vojská, potvrdil pre AFP aj jeho hovorca Zabihulláh Mudžáhid.



"Naši mudžahedíni majú úplnú kontrolu nad mestom Šerchan Bandar a nad všetkými hraničnými priechodmi s Tadžikistanom v (provincii) Kundúz," povedal Mudžáhid.



Súčasťou priechodu v meste Šerchan Bandar je aj hraničný most cez rieku Piandž, do ktorého investoval Washington 37 miliónov dolárov. Prezidenti Afganistanu a Tadžikistanu ho slávnostne otvorili v roku 2007.