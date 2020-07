Taliban obvinil afganskú vládu, že zatýka prepustených povstalcov

Kábul 26. júla (TASR) - Militantné hnutie Taliban obvinilo v nedeľu afganské bezpečnostné sily, že opäť zatýkajú povstalcov, ktorých vláda prepustila na základe dohody o výmene väzňov.



Táto dohoda je podmienkou pre začatie mierových rokovaní, ktoré by mohli ukončiť 19 rokov trvajúcu vojnu v krajine, informovala agentúra AFP.



Taliban tvrdí, že Národné riaditeľstvo bezpečnosti (NDS) zadržalo niekoľko povstalcov, ktorých prednedávnom prepustili. Hnutie pohrozilo Kábulu, že bude "niesť zodpovednosť za následky".



Podľa hovorcu Národnej bezpečnostnej rady (NSC) Džavída Fajsala je toto obvinenie nepravdivé.



"Toto je ich spôsob sabotovania mierových snáh a mierových rokovaní, ktoré by mali čoskoro začať," povedal Fajsal pre agentúru AFP.



Výmena väzňov je vnímaná ako krok k budovaniu dôvery pred dlho očakávanými mierovými rozhovormi medzi Talibanom a vládou v Kábule.



V súlade s dohodou, ktorú podpísal Taliban s USA 29. februára tohto roku, by mala afganská vláda prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.



Kábul už prepustil väčšinu zo sľúbených väzňov, ale NDS tvrdí, že niektorí z oslobodených povstalcov sa vracajú naspäť na bojisko.



Napriek očakávaným mierovým rozhovorom došlo v krajine za posledné mesiace k viacerým útokom zo strany povstalcov, pri ktorých zahynuli stovky ľudí.