Taliban obvinil Pakistan, že dovolil dronom využiť vzdušný priestor

Kábul 28. augusta (TASR) - Talibanský dočasný minister obrany mulla Muhammad Jaakúb obvinil v nedeľu Pakistan, že povolil americkým dronom použiť svoj vzdušný priestor a tie tak získali prístup k Afganistanu. Takéto obvinenie pritom Pakistan v súvislosti s nedávnym americkým útokom v Kábule už poprel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Jaakúb pre novinárov počas tlačovej konferencie v Kábule uviedol, že americké bezpilotné lietadlá vstupujú do Afganistanu cez Pakistan. "Podľa našich informácií vstupujú drony do Afganistanu cez Pakistan. Používajú pakistanský vzdušný priestor. Žiadame Pakistan, aby nepoužíval svoj vzdušný priestor proti nám," povedal Jaakúb.



Pakistanské ministerstvo zahraničných vecí bezprostredne nereagovalo na žiadosť agentúry Reuters o vyjadrenie. Pakistanské úrady však už skôr popreli, že by boli zapojené alebo mali viac informácií o útoku dronov, o ktorom Spojené štáty tvrdia, že ho podnikli v júli a usmrtili počas neho vodcu teroristickej siete al-Káida Ajmana Zawahrího.



Toto vyjadrenie talibanského ministra obrany by pritom mohlo zvýšiť napätie medzi Afganistanom a Pakistanom v čase, keď afganské hnutie Taliban sprostredkováva rokovania medzi Islamabadom a militantmi z hnutia Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), pakistanskej odnože Talibanu, analyzuje Reuters.



Taliban začiatkom augusta uviedol, že jeho vláda nemala informácie o tom, že Zawahrí našiel v Kábule útočisko. Talibovia zároveň varovali Spojené štáty, aby nezopakovali útok na afganské územie.



Taliban, ktorý prevzal v Afganistane vlani moc, tiež uviedol, že vyšetruje júlový útok amerických dronov, pričom tvrdí, že sa mu nepodarilo nájsť Zawahrího telo.