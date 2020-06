Taliban odmieta tvrdenia, že v Afganistane útočil na podnet Ruska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Kábul 27. júna (TASR) - Afganské fundamentalistické hnutie Taliban v sobotu odmietlo medializované správy, podľa ktorých jeho bojovníci dostali odmenu od moskovských špiónov za zabitie amerických jednotiek v Afganistane.Informáciu o tom priniesol denník The New York Times (NYT), ktorý v piatkovom vydaní napísal, že neidentifikovaná jednotka ruskej vojenskej spravodajskej služby údajne podnietila militantov hnutia Taliban k útoku na vojakov medzinárodnej koalície v Afganistane.Taliban vo svojom vyhlásení zdôraznil, že počas 19 rokov trvajúcej svätej vojny - džihádu - nedostával rozkazy od nijakej tajnej služby alebo cudzieho štátu.Hnutie súčasne poprelo nedávne obvinenia Spojených štátov, že dostávalo zbrane od Ruska." píše sa vo vyhlásení.Taliban uviedol, že väčšina obetí z radov amerických jednotiek prišla o život pri explózii po domácky vyrobených výbušnín.Hnutie Taliban vo svojom vyhlásení zopakovalo, že je oddané plneniu dohody podpísanej s Washingtonom vo februári, ktorá pripravuje cestu pre stiahnutie všetkých zahraničných síl z Afganistanu do polovice budúceho roka.Správu denníka NYT v sobotu odsúdilo aj Rusko. Jeho veľvyslanectvo vo Washingtone vo svojej reakcii na sociálnej sieti Twitter napísalo, že falošné informácie o Rusku a Afganistane, zverejnené americkými médiami, viedli k priamemu ohrozeniu života ruských diplomatov vo Washingtone D.C. a v Londýne.Rusko má za sebou roky vojenského zasahovania v Afganistane, a to v posledných rokoch existencie Sovietskeho zväzu, keď tam viedlo tvrdé boje proti islamistickým povstalcom podporovaným vtedy Spojenými štátmi.Podľa denníka NYT oddiel ruskej vojenskej spravodajskej služby nabádal bojovníkov Talibanu k útoku na jednotky medzinárodnej koalície v Afganistane. Tieto zistenia boli podľa NYT prezentované prezidentovi USA Donaldovi Trumpovi "" a na pôde rady národnej bezpečnosti sa o tom diskutovalo koncom marca.Agentúra TASS v sobotu informovala, že rada národnej bezpečnosti pôsobiaca v Bielom dome, ministerstvo obrany USA a úrad národnej spravodajskej služby odmietli komentovať článok denníka NYT.