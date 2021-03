Taliban odmietol návrh prezidenta Ghaního na predčasné voľby

Kábul 24. marca (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban v stredu odmietlo návrh prezidenta Ašrafa Gnahího, na základe ktorého by sa parlamentné voľby v Afganistane uskutočnili tento rok, informovala agentúra AFP.



Ghaní podrobnosti nezverejnil; podľa dvoch zdrojov z prostredia vlády však plány týkajúce sa volieb oznámi na budúci mesiac na mierovej konferencii v Turecku.



USA, Rusko a ďalšie krajiny žiadajú, aby moc v Afganistane prevzala dočasná vláda. Ghaní však trvá na tom, že krajina si svojich lídrov môže vybrať len prostredníctvom hlasovania vo voľbách.



"Vláda pôjde do Turecka s plánom na predčasné voľby, čo je pre budúcnosť Afganistanu spravodlivý plán," uviedol jeden zo zdrojov. Taliban však takýto návrh okamžite odmietol.



"Takéto procesy (voľby) krajinu v minulosti dotlačili na pokraj krízy," povedal hovorca Talibanu Zabiulláh Mudžáhid. Akékoľvek rozhodnutie o budúcnosti krajiny musí byť podľa neho prijaté počas rozhovorov medzi vládou a Talibanom.



Spojené štáty podpísali vlani s Talibanom dohodu, v ktorej prisľúbili stiahnutie svojich vojakov z Afganistanu do 1. mája 2021. Militantné islamistické hnutie sa výmenou za to zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.



Mierové rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou v Katare, ktoré začali vlani v septembri, odvtedy pokročili iba minimálne.



Washington však chce oživiť mierový proces a dosiahnuť, aby Taliban a afganská vláda súhlasili s vytvorením určitej formy inkluzívnej vlády.