Taliban odmietol prezidentovu ponuku na prepustenie 1500 väzňov

Kábul 11. marca (TASR) - Fundamentalistické hnutie Taliban odmietlo v stredu ponuku afganského prezidenta Ašrafa Ghaního na prepustenie 1500 väznených povstalcov pred mierovými rozhovormi. Taliban pred začiatkom vyjednávania požaduje prepustenie až 5000 zajatých.



Hovorca politickej kancelárie Talibanu Suhajl Šáhín pre tlačovú agentúru AFP uviedol, že "prepustených by malo byť 5000 väzňov - ako opatrenie zamerané na budovanie vzájomnej dôvery, a malo by sa tak stať ešte pred vnútroafganskými rozhovormi".



Akékoľvek zmeny budú podľa jeho slov "porušením" dohody uzatvorenej medzi povstalcami a Washingtonom v katarskej Dauhe vo februári.



Ghaní vydal v stredu výnos, na základe ktorého bude z väzníc postupne prepustených 5000 bojovníkov militantného hnutia Taliban. Na znak dobrej vôle bude v počiatočnej fáze postupne prepustených 1500 členov Talibanu, čím by sa mali začať rozhovory medzi afganskou vládou a militantmi.



Ďalších 3500 väzňov prepustia afganské úrady po za začiatku rozhovorov pod podmienkou, že dôjde k hmatateľnému obmedzeniu násilia. Postupné prepúšťanie väznených členov Talibanu sa začne v sobotu v nápravnom zariadení v provincii Parván, pričom každý deň bude prepustených 100 väzňov. Ich výber sa uskutoční na základe veku, zdravotného stavu alebo zostávajúcej časti trestu odňatia slobody.



Šáhín v utorok pre agentúru DPA povedal, že oficiálne vnútroafganské rozhovory, ktoré boli naplánované na 10. marca, sa neuskutočnia, pretože väznení bojovníci Talibanu zatiaľ neboli prepustení.



Šáhín tiež povedal, že Taliban požaduje prepustenie tých väzňov, ktorých mená boli uvedené na zozname odovzdanom americkým predstaviteľom počas rozhovorov medzi hnutím a Spojenými štátmi v katarskej metropole Dauha. Na ich základe bola 29. februára podpísaná dohoda, ktorej súčasťou je aj postupné stiahnutie amerických síl z Afganistanu v priebehu 14 mesiacov.