Taliban odsúdil na smrť brata tlmočníka, ktorý pracoval pre USA

Kábul 24. augusta (TASR) - Islamistické hnutie Taliban odsúdilo na smrť brata jedného z afganských tlmočníkov, ktorý pracoval pre amerických vojakov. Vyplýva to z listov, ktorými disponuje americká televízna spravodajská stanica CNN.



Z listov vyplýva, že Taliban muža obvinil z napomáhania USA a svojmu bratovi, ktorý bol tlmočníkom amerických jednotiek. Potvrdil to jeden z bývalých amerických vojakov, ktorý s tlmočníkom spolupracoval, uviedla v utorok spravodajská stanica.



Listy Talibanu adresované tlmočníkovmu bratovi sú len jedným príkladom, ako sa hnutie otvorene vyhráža Afgancom, ktorí spolupracovali s USA alebo rodinným príslušníkom týchto spolupracovníkov. Preto sa množstvo ľudí zúfalo usiluje ujsť z Afganistanu po jeho ovládnutí Talibanom, uvádza CNN.



"Boli ste obvinený s pomáhania Američanom," napísal Taliban v prvom z troch listov adresovaných Afgancovi. "Tiež ste boli obvinený z poskytovania bezpečnosti svojmu bratovi, ktorý bol tlmočníkom," uvádza sa ďalej v rukou napísanom liste, ktorý muža zároveň vyzýva, aby sa dostavil na výsluch.



Druhý rukou písaný list obsahuje oznámenie o tom, že sa muž na výsluch nedostavil. Tretí list bol napísaný na stroji. Taliban v ňom mužovi oznamuje, že z dôvodu odmietnutia predchádzajúcich varovaní ukončiť "službu pre inváznych križiakov" a ignorovania predvolania na výsluch je "uznaný vinným v neprítomnosti" a čaká ho trest smrti.



Hnutie doručilo mužovi všetky tri listy počas uplynulých troch mesiacov, potvrdil bývalý vojak, ktorý spolupracoval s bratom odsúdeného.



Stanica CNN neuviedla mená Afgancov v záujme ochrany ich identít v čase hrozieb, ktorým čelia. Listy boli napísané po paštúnsky a pre CNN boli preložené do angličtiny. Sú na nich pečate, ktoré zodpovedajú archívnym listom Talibanu.



"Tieto rozhodnutia súdu sú konečné a nemáte právo na námietku," uvádza sa v treťom liste. "Sám ste si vybrali túto cestu a vaša smrť je eminentná; Božia vôľa," cituje stanica CNN.



Tieto listy protirečia uisteniam zo strany hovorcu hnutia Zabíhulláha Mudžáhida z minulotýždňovej tlačovej konferencie, na ktorej sa hnutie pokúšalo vytvoriť miernejší obraz Talibanu, píše CNN.



"Nikomu nebude ublížené v Afganistane," povedal vtedy Mudžáhid. "Samozrejme, je veľký rozdiel medzi nami teraz a pred 20 rokmi," dodal.



Niekdajší spolupracovníci USA o tom však pochybujú a spomínané listy, ako aj početné správy o tom, ako sa Taliban snaží o odplatu, vysvetľujú, prečo sa množstvo Afgancov bojí návratu hnutia k moci, konštatuje CNN.