Taliban označil stiahnutie amerických vojakov za dobrý krok

Kábul 18. novembra (TASR) - Militantné hnutie Taliban označilo za "dobrý krok" oznámenie amerického ministerstva obrany znížiť v januári 2021 počet vojakov v Afganistane na približne 2500. Podľa Talibanu to pomôže ukončiť dlhotrvajúci konflikt v tejto krajine.



Podľa agentúry AFP týmto krokom plní Pentagón sľub prezidenta USA Donalda Trumpa. Ten sa počas kampane pred voľbami v roku 2016 zaviazal "doviesť vojny v Afganistane a Iraku do úspešného a zodpovedného konca". Počet amerických vojakov pôsobiacich v Afganistane tak bude najnižší za 20 rokov ich nasadenia v tejto krajine.



"Je to dobrý krok, ktorý je v záujme obyvateľov oboch krajín," povedal hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid. "Čím skôr zahraničné sily odídu, tým pravdepodobnejšie sa vyhneme vojnovému konfliktu," dodal.



Kritici sa obávajú, že unáhlený odchod amerických vojakov môže povzbudiť talibov a znehodnotiť úspechy vojenskej aliancie vedenej Spojenými štátmi, ktorej tamojšia operácia bola reakciou na teroristické útoky z 11. septembra 2001. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg v utorok v tejto súvislosti vyhlásil, že Afganistan by sa po stiahnutí amerických vojsk mohol znova stať "základňou medzinárodného terorizmu".



Do 15. januára 2021 sa má z Afganistanu stiahnuť okolo 2000 vojakov a ďalších 500 sa ich do USA vráti z Iraku. V každej z týchto krajín tak zostane po 2500 amerických vojakov, spresnil v utorok americký minister obrany Christopher Miller.