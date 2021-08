Taliban oznámil, že jeho vodca sa objaví na verejnosti

Kábul 29. augusta (TASR) - Vodca Talibanu Hajbatulláh Áchúndzáda sa nachádza v Afganistane, informovalo v nedeľu toto militantné afganské hnutie, ktoré nedávno obsadilo krajinu. Áchúndzáda sa nikdy neobjavil na verejnosti a miesto jeho pobytu bolo do značnej miery neznáme, poznamenala agentúra AFP.



"Je v Kandaháre. Žije tam od úplného začiatku," povedal pre AFP hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.



Mudžáhidov zástupca Bilál Karímí k tomu dodal: "Môžem potvrdiť, že je v Kandaháre. Čoskoro sa objaví na verejnosti."



Podľa AFP sa Áchúndzáda doteraz držal v úzadí a pozíciu vodcu získal v máji 2016 po smrti svojho predchodcu Muhammada Achtara Mansúra.



Do mája 2016 bolo málo informácií o Áchúndzádovi, ktorý sa dovtedy zaoberal viac súdnymi a náboženskými záležitosťami než bojovými akciami. Podľa niektorých analytikov je úloha tohto "učenca" na čele hnutia viac symbolická než operatívna.



Áchúndzáda je synom moslimského teológa, pôvodom z Kandaháru, paštúnskej oblasti v južnom Afganistane a kolísky hnutia Taliban. Sľub vernosti mu zložil aj vodca teroristickej organizácie al-Káida Ajman Zawáhirí, ktorý šéfa Talibanu nazýva "emirom pravoverných". To Áchúndzádovi pomohlo získať dôveryhodnosť v džihádistickom svete.



AFP uviedla, že Áchúndzáda má za úlohu zjednotiť rôzne krídla hnutia Taliban, ktoré sa rozhádali po Mansúrovej smrti a po odhalení, že hnutie takmer dva roky tajilo smrť svojho zakladateľa, mullu Umara, ktorý zomrel v roku 2013.