Taliban po odchode vojakov USA: Toto víťazstvo patrí nám všetkým

Kábul 31. augusta (TASR) - Vysokopostavený hovorca islamistického hnutia Taliban Zabihulláh Mudžáhid zablahoželal v utorok obyvateľom Afganistanu k víťazstvu, a to len niekoľko hodín po tom, ako krajinu po 20 rokoch vojenskej intervencie opustili poslední americkí vojaci. Informuje o tom agentúra AFP.



"Gratulujem Afganistanu... toto víťazstvo patrí nám všetkým," vyhlásil Mudžáhid v prejave z dráhy Medzinárodného letiska Hámida Karzaja v afganskej metropole Kábul. "Chceme mať dobré vzťahy so Spojenými štátmi a so svetom. Vítame dobré diplomatické vzťahy s nimi všetkými," dodal hovorca Talibanu.



Porážka Ameriky znamenala "veľkú lekciu pre ďalších votrelcov a pre budúcu generáciu," podotkol ďalej Mudžáhid.



Taliban ovládol v utorok už celé letisko v Kábule po tom, čo odletelo posledné lietadlo USA, pripomína AFP. Pred letiskom sa stále nachádzali Afganci, ktorí dúfali, že môžu z krajiny odletieť.



V severnej, vojenskej časti letiska sa na jedinej pristávacej dráhe pohybovali vozidlá. Pred úsvitom sa po hangároch prechádzali ťažko ozbrojení bojovníci hnutia.



Lídri Talibanu sa neskôr symbolicky prešli po pristávacej dráhe na znak svojho víťazstva po boku s bojovníkmi z elitnej brigády Badr, píše AFP. "Svet by sa mal z poučiť, pričom toto je príjemný okamih víťazstva," povedal Mudžáhid počas živého prenosu, ktorý zverejnil jeden z militantov.