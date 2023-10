Taliban po takmer roku prepustil francúzsko-afganského novinára

Paríž/Kábul 18. októbra (TASR) - Súd v Afganistane po 284 dňoch prepustil zadržiavaného francúzsko-afganského novinára Mortazá Behbúdího, informovala v stredu organizácia Reportéri bez hraníc (RSF). TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a AFP.



Súd zamietol všetky obvinenia proti 29-ročnému Behbúdímu vrátane obvinenia zo špionáže a nezákonnej podpory cudzích subjektov. Do Francúzska sa má vrátiť do konca týždňa.



Generálny tajomník RSF Christophe Deloire jeho prepustenie označil za "koniec bolestnej skúšky". Organizácia sa urýchlene snaží novinára spojiť s jeho manželkou Alexandrou, ktorá sa nachádza v Paríži.



Behbúdí pochádza z Afganistanu. V roku 2015 emigroval do Francúzska, kde spolu s ďalšími utečencami založil spravodajský web Guiti News. Do Afganistanu vycestoval 5. januára, aby tam urobil reportáž. Zadržali ho 7. januára.



Za sériu reportáží o živote v Afganistane pod vládou Talibanu dostal vlani ocenenie Bayeux-Calvados, ktoré každoročne udeľuje vojnovým spravodajcom francúzske mesto Bayeux a department Calvados.