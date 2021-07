Taliban podľa svojho vodcu podporuje politické riešenie konfliktu

Kábul 18. júla (TASR) - Vodca afganského radikálneho hnutia Taliban Hibatulláh Áchúndzáda v nedeľu vyhlásil, že je "dôrazným zástancom" politického riešenia konfliktu v Afganistane, aj keď jeho islamistická organizácia spustila rozsiahlu ofenzívu po celej krajine. Informovala o tom agentúra AFP.



"Napriek vojenským úspechom a postupu Islamský emirát (Taliban) dôrazne preferuje politické riešenie v krajine," uviedol Áchúndzáda v posolstve zverejnenom pred budúcotýždňovým moslimským sviatkom íd al-adhá.



"Islamský emirát využije každú príležitosť, ktorá sa vyskytne, na ustanovenie islamského systému, mieru a bezpečnosti," dodal s tým, že "opozičné strany" by nemali ďalej "plytvať časom" a namiesto spoliehania sa na cudzincov riešiť problémy Afganistanu dialógom medzi Afgancami.



Vyhlásenie prišlo v čase, keď sa zástupcovia afganskej vlády a Talibanu cez víkend stretli na novom kole rozhovorov v katarskej Dauhe, čo vyvolalo nádeje na obnovenie dlho viaznucich mierových rokovaní.



Predstavitelia oboch strán sa stretávali v Dauhe prerušovane už niekoľko mesiacov, nedosiahli však významnejší pokrok. K stagnácii rozhovorov prispeli početné útoky Talibanu, ktorý od mája dobyl mnohé oblasti v Afganistane. Novú ofenzívu spustil po tom, ako Spojenými štátmi vedené zahraničné sily začali odsun z krajiny, ktorý by mal do konca augusta uzavrieť ich tamojšie takmer 20-ročné pôsobenie.