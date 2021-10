Taliban podnikol zásah v úkryte Islamského štátu severne od Kábulu

Kábul 1. októbra (TASR) - Bojovníci afganského radikálneho hnutia Taliban podnikli v piatok zásah v úkryte extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) severne od hlavného mesta Kábul, kde zabili a zatkli nespresnený počet týchto militantov. Oznámil to hovorca Talibanu Bilál Karímí, ktorého citovala tlačová agentúra AP.



Od prevzatia moci Talibanom v Afganistane v polovici augusta nastal nárast v útokoch militantov z IS namierených proti členom Talibanu. Hnutie a IS sú nepriatelia a útoky naznačujú, že konflikt medzi dlhodobými rivalmi bude širší.



Koncom augusta samovražedný bombový útočník z IS namieril svoj útok na americkú evakuačnú akciu pred medzinárodným letiskom v Kábule. Išlo o jeden z najsmrtiacejších útokov v krajine za posledné roky: výbuch zabil 169 Afgancov a 14 vojakov americkej armády.



Hovorca Talibanu Karímí pre AP povedal, že piatkový zásah sa uskutočnil v meste Čáríkár v provincii Parván. Podrobnosti neuviedol a jeho oznámenie nebolo možné nezávisle overiť.



Zásah nasledoval po tom, čo Taliban zatkol dvoch členov IS spájaných s útokom bombou nastraženou pri ceste, ktorej terčom bolo talibanské vozidlo v Čáríkáre a ktorá spôsobila zranenia štyrom bojovníkom z hnutia, dodal Karímí. Dvojicu vypočúvali a informácie, ktoré poskytla, pomohli Talibanu identifikovať úkryt, vysvetlil hovorca.



Islamský štát (IS) má základne prevažne vo východnej provincii Nangarhár, ale táto organizácia od prevzatia moci Talibanom útočí po celom Afganistane. Pri útokoch IS bolo niekoľko bojovníkov Talibanu zabitých v provinčnom hlavnom meste Džalalabad. Taliban zareagoval tým, že v Nargarháre podnikal tvrdé zásahy.