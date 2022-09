Taliban podpísal s Ruskom dohodu o dodávkach produktov

Kábul 28. septembra (TASR) - V Afganistane vládnuce fundamentalistické hnutie Taliban podpísalo s Ruskom predbežnú dohodu o dodávkach benzínu, nafty, plynu a pšenice. Pre agentúru Reuters to uviedol afganský minister obchodu a priemyslu Núruddín Azízí.



Azízí uviedol, že jeho ministerstvo pracuje na diverzifikácii obchodných partnerov a že Rusko ponúklo súčasnej afganskej vláde zľavu z priemerných svetových cien komodít.



Tento krok, ktorý je prvou známou významnou medzinárodnou ekonomickou dohodou uzavretou Talibanom od jeho návratu k moci pred viac ako rokom, by mohol pomôcť zmierniť izoláciu islamistického hnutia, ktorá ho účinne odrezala od svetového bankového systému.



Podľa Reuters Azízí informoval, že v rámci dohody bude Rusko ročne dodávať približne milión ton benzínu, milión ton nafty, 500.000 ton skvapalneného ropného plynu (LPG) a dva milióny ton pšenice.



Ruské ministerstvá energetiky a poľnohospodárstva bezprostredne nereagovali na žiadosti agentúry Reuters o komentár k dohode. Nevyjadril sa ani úrad ruského vicepremiéra Alexandra Novaka, ktorý je zodpovedný za ropu a plyn.



Azízí spresnil, že s Ruskom uzavretá dohoda bude platiť počas bližšie nešpecifikovaného "skúšobného" obdobia, po ktorom by mali obe strany podpísať dlhodobejšiu dohodu - ak budú s terajšou zmluvou spokojné.



Afganský minister odmietol poskytnúť podrobnosti o cenách alebo spôsoboch platby za komodity, ktoré sa budú dovážať z Ruska. Uviedol len, že ceny sú v porovnaní so svetovými nižšie a že tovar sa bude do Afganistanu dodávať kamiónmi a po železnici.



Nové vedenie v Afganistane neuznáva žiadny štát sveta. Podľa Západu musí hnutie Taliban najprv zmeniť svoju politiku v oblasti ľudských práv, najmä práv žien, a dokázať, že prerušilo väzby s medzinárodnými militantnými skupinami - až po tom môže byť jeho vláda medzinárodne uznaná.



Rusko vládu Talibanu tiež oficiálne neuznáva, ale zavítali tam viacerí vodcovia hnutia. Ruské veľvyslanectvo je súčasne jedným z mála zastupiteľstiev v Kábule, ktoré zostali otvorené po nástupe Talibanu k moci.