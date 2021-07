Taliban ponúkol trojmesačné prímerie Afganistanu

Kábul 15. júla (TASR) - Militantné hnutie Taliban ponúklo afganskej vláde trojmesačné prímerie. Výmenou za to žiada prepustenie tisícov svojich členov väznených v afganských väzniciach. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na člena tímu afganských vládnych vyjednávačov, ktorí v Katare vedú mierové rokovania s talibmi.



"Taliban ponúkol plán počítajúci s trojmesačným prímerím. Výmenou za to žiada prepustenie 7000 svojich väznených príslušníkov a odstránenie svojich vodcov z čiernej listiny OSN," povedal hovorca afganských vyjednávačov Nádir Nádirí.



Hovorca Talibanu túto informáciu zatiaľ nepotvrdil. Podľa vlastných slov vie len o návrhu prímeria počas budúcotýždňového moslimského sviatku Íd al-adhá.



Vo štvrtok bola okrem toho zverejnená informácia o dohodnutí prímeria v západnej provincii Bádghís, ktoré vyjednali vodcovia miestnych kmeňov. Do platnosti vstúpilo vo štvrtok a nie je jasné, dokedy potrvá.



Fundamentalistické hnutie Taliban v súčasnosti v rámci rozsiahlej ofenzívy dostáva pod svoju kontrolu čoraz väčšie, predovšetkým vidiecke oblasti Afganistanu. Deje sa tak v situácii, keď sa z Afganistanu po takmer 20 rokoch sťahujú americké jednotky, ktorých odsun by mal byť ukončený do 31. augusta tohto roka.



Samotný Taliban tvrdí, že kontroluje už 85 percent územia krajiny, čo však vláda v Kábule označuje za prehnané propagandistické tvrdenie. V posledných týždňoch sa talibanským ozbrojencom podarilo obsadiť viacero priechodov na hraniciach so susednými krajinami: Pakistanom, Tadžikistanom, Turkménskom a Iránom.



Pakistan vo štvrtok potvrdil, že Taliban obsadil afganskú stranu kľúčového hraničného priechodu Čaman-Spin Boldak medzi juhoafganskou provinciou Kandahár a pakistanským Balúčistanom. Na pakistanskú stranu sa následne pokúsil preniknúť niekoľkostočlenný dav, ktorý museli pakistanské bezpečnostné sily rozohnať slzotvorným plynom.



V katarskej metropole Dauha medzitým dlhodobo prebiehajú mierové rokovania medzi afganskou vládou a Talibanom o politickom riešení konfliktu v Afganistane, v ktorých sa však už celé mesiace nedarí dosiahnuť žiaden pokrok.



Najnovšie bleskové ofenzívy podľa pozorovateľov naznačujú, že talibovia stavili skôr na vojenské riešenie konfliktu. Ponuka prímeria môže byť podľa nich pokusom Talibanu o konsolidáciu svojej moci na dobytých územiach.



Afganská vláda už vlani - v rámci mierových rokovaní - prepustila 5000 väzňov Talibanu. K mieru to však neprispelo, mnohí z nich teraz opäť bojujú proti afganským vládnym silám, ktoré po odchode už takmer všetkých vojakov USA a NATO zostali na celú situáciu samy.