Taliban potvrdil výmenu väzňov so Spojenými štátmi

Kábul 21. januára (TASR) - Afganské vládne hnutie Taliban v utorok potvrdilo výmenu väzňov so Spojenými štátmi. Taliban podľa dohody sprostredkovanej Katarom prepustil dvoch zadržiavaných občanov USA za jedného svojho člena, ktorý si v americkom väzení odpykával doživotný trest.



Roky pripravovaná výmena sa podľa stanice CNN uskutočnila v posledných hodinách pôsobenia bývalého amerického prezidenta Joea Biden v úrade. Došlo však k neočakávanému oneskoreniu a keď boli Američania Ryan Corbett a William McKenty v utorok skoro ráno na ceste do vlasti, prezidentom USA už oficiálne bol Donald Trump.



Dvojicu Američanov Taliban vymenil za "bojovníka" Chána Mohammeda, ktorý bol v roku 2008 odsúdený v USA za obchod s drogami. Z väzenia v Kalifornii ho previezli do katarskej Dauhy, kde miestna vláda sprostredkovala niekoľko kôl rokovaní medzi USA a Talibanom.



Počas prvého funkčného obdobia Trumpa bola dosiahnutá mierová dohoda s Talibanom, ktorá pripravila pôdu pre stiahnutie vojsk USA z Afganistanu v roku 2021.



Po Trumpovom volebnom víťazstve v novembri Taliban vyjadril nádej, že vo vzťahoch s USA nastane "nová kapitola". V utorok afganské hnutie označilo dohodu o výmene väzňov za "dobrý príklad riešenia problémov prostredníctvom dialógu" a osobitnú vďaku za účinnú úlohu vyjadrilo Kataru.



"Islamský emirát pozitívne vníma kroky Spojených štátov amerických, ktoré napomáhajú normalizácii a rozvoju vzťahov medzi oboma krajinami," dodalo vo vyhlásení afganské ministerstvo zahraničných vecí.