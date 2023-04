Taliban pozastavil vysielanie regionálneho rozhlasu pre ženy

Islamabad 1. apríla (TASR) - Afganské fundamentalistické hnutie Taliban pozastavilo vysielanie regionálnej rozhlasovej stanice pre ženy, pretože údajne vysielala hudbu. V sobotu o tom informovala agentúra DPA.



Podľa rozhlasovrj stanice Hlas Ameriky (VoA) to možno považovať za pokus Talibanu zakázať ženám v provincii Badachšán na severovýchode Afganistanu, aby pracovali v médiách.



Podľa agentúry DPA bola stanica Sada-e-banuwan (Hlas žien) jedinou stanicou pre ženské poslucháčky, ktorá pokračovala vo svojej činnosti aj po nástupe Talibanu k moci v auguste roku 2021.



Mazuddín Ahmadi, ktorý je poverencom Talibanu pre médiá a kultúru v provincii Badachšán, v piatok pre VOA uviedol, že Hlas žien bol zatvorený, pretože "porušoval zásady".



"Opakovane sme im povedali, že vysielanie hudby je zakázané a nemali by ju vysielať," vyhlásil Ahmadi, pričom dodal, že vo vysielaní stanice sa hudba objavila aj počas prebiehajúceho pôsotneho mesiaca ramadán.



Podľa Ahmadiho je zatvorenie stanice len "dočasné, a ak sa predstavitelia rádia zaručia, že nebudú vysielať hudbu," úrady mu umožnia opäť vysielať.



Vedúca rozhlasovej stanice Nadžia Sorošová pre miestnu televíznu stanicu TOLO News uviedla, že hudba bola odvysielaná omylom.



Iný miestny novinár v provincii, ktorý je oboznámený s prípadom a požiadal o zachovanie anonymity z obavy pred represiami, však pre VOA povedal, že programy rozhlasovej stanice neobsahovali žiadnu hudbu.



"Taliban tvrdil, že hudba sa vysielala, ale neuviedol, kedy a aký typ hudby sa vysielal," upozornil novinár.



Dodal, že ešte pred prevzatím moci Talibanom sa rozhlasové stanice v provincii Badachšán vyhýbali vysielaniu hudby počas ramadánu.



Výbor na ochranu novinárov (CPJ) v piatok vyzval orgány Talibanu, aby skoncovali so zásahmi proti médiám v Afganistane a umožnili nezávislej rozhlasovej stanici Hlas žien pokračovať vo svojej práci.



Odkedy sa Taliban v auguste 2021 opäť ujal moci, zaviedol v Afganistane prísne obmedzenia médií a slobody prejavu. Médiá odvtedy pracujú v režime autocenzúry, alebo sú zatvorené z dôvodu ekonomických problémov.



Mnohí afganskí novinári, ktorí sa odmietajú podriadiť nariadeniam Talibanu, boli zadržaní, pričom niektorí z nich po svojom prepustení na slobodu hovorili o zneužívaní a mučení počas väzby. Veľa afganských novinárov z krajiny ušlo a žije v exile.