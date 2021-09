Taliban požiadal o vystúpenie vo Valnom zhromaždení OSN

New York 22. septembra (TASR) - Nový šéf afganskej diplomacie, vymenovaný do funkcie militantným hnutím Taliban, požiadal o možnosť prihovoriť sa k svetovým lídrom v rámci všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN. Informoval o tom v utorok hovorca generálneho tajomníka OSN Stéphane Dujarric, ktorého citovala agentúra AFP.



Všeobecná rozprava 76. VZ OSN, v rámci ktorej vystupujú predstavitelia štátov z celého sveta, sa začala v utorok a potrvá do budúceho pondelka.



O vystúpenie v mene Afganistanu najskôr, už v polovici septembra, požiadal afganský vyslanec Ghulám Isakzaj, ktorý pri OSN zastupoval kábulskú vládu, v auguste fakticky zosadenú hnutím Taliban. Zo strany OSN bol následne potvrdený ako vedúci afganskej delegácie na VZ OSN.



V pondelok 20. septembra, deň pred začiatkom všeobecnej rozpravy, dostal generálny tajomník OSN António Guterres ďalšiu žiadosť o vystúpenie vo VZ, tentokrát od nového "talibanského" dočasného ministra zahraničných vecí Amíra Chána Muttákího.



Z listu nie je jasné, či by chcel Muttakí pricestovať do New Yorku osobne, alebo svoje posolstvo tlmočiť len prostredníctvom videa, ako to tento rok robia mnohí svetoví lídri s ohľadom na pandémiu koronavírusu.



V liste sa tiež píše, že doterajší afganský veľvyslanec pri OSN už nie je zástupcom Afganistanu, keďže zosadený prezident Ašraf Ghaní nie je viac hlavou štátu. Taliban tiež oznámil, že za nového stáleho zástupcu krajiny pri OSN nominoval jedného zo svojich hovorcov Suhajla Šahína.



Žiadosti oboch súperiacich strán by mal posúdiť príslušný akreditačný výbor OSN. Nie je však jasné, či sa stihne zísťdo 27. septembra, keď sa rozprava 76. VZ OSN skončí.



Agentúra AFP pripomína, že novú dočasnú afganskú vládu zloženú výhradne z členov hnutia Taliban, zatiaľ oficiálne neuznala nijaká krajina sveta.