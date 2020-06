Taliban prepustil 14 zajatcov, s útokmi však neprestal

Kábul 22. júna (TASR) - Militantná organizácia Taliban prepustila ďalších 14 zajatcov z radov afganskej armády a polície. Oznámil to v pondelok na Twitteri hovorca Talibanu Suhajl Šáhín.



"Ďalších 14 vojakov a policajtov... bolo prepustených z väzníc... v provinciách Lógar, Nangarhár a Núristán a poslaných k svojim rodinám," uviedol hovorca podľa agentúry TASS.



Taliban a USA podpísali 29. februára historickú dohodu, ktorá počíta s tým, že Washington do budúceho roka stiahne všetkých svojich vojakov z Afganistanu, ale žiada za to bezpečnostné záruky. Afganská vláda by mala v súlade s dohodou prepustiť 5000 zadržiavaných členov Talibanu a vzbúrenci zase 1000 zajatých príslušníkov bezpečnostných síl.



Výmena väzňov je vnímaná ako krok k budovaniu dôvery pred dlho očakávanými mierovými rozhovormi medzi Talibanom a vládou v Kábule.



Agentúra DPA informovala v pondelok s odvolaním sa na afganskú bezpečnostnú radu, že za uplynulý týždeň bolo v Afganistane zabitých či zranených celkovo 841 armády a polície.



Taliban pritom za tento čas vykonal 422 útokov v 32 z celkových 34 afganských provincií. Prišlo pri nich o život približne 290 afganských vojakov a 550 ďalších utrpelo zranenia. Podľa bezpečnostnej rady išlo o vôbec "najkrvavejší týždeň za posledných 19 rokov".



Taliban vyhlásil koncom mája, počas moslimského sviatku íd al-fitr, ktorým sa končí pôsty mesiac ramadán, trojdňové prímerie. Boje a útoky sa však krátko na to obnovili, píše DPA.



"Bez obmedzenia násilia, bude mierová dohoda čeliť problémom a omeškaniam," uviedla afganská bezpečnostná rada.