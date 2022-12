USA: Taliban prepustil dvoch Američanov väznených v Afganistane

Washington 21. decembra (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban na znak dobrej vôle prepustilo dvoch Američanov väznených v Afganistane, oznámilo v utorok americké ministerstvo zahraničných vecí. Stalo sa tak v ten istý deň, ako islamistický režim v Afganistane čelil medzinárodnému odsúdeniu, pretože zakázal ženám študovať na univerzitách. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



"Rozumieme tomu ako gestu dobrej vôle zo strany Talibanu. Nebolo to súčasťou výmeny väzňov alebo zadržaných. Neprišlo k odovzdaniu žiadnych peňazí," uviedol hovorca americkej diplomacie Ned Price.



Zároveň dodal, že vzhľadom na pravidlá o dôverných informáciách nemôže o prepustených Američanoch uviesť bližšie podrobnosti.



K prepusteniu dvoch amerických občanov Taliban pristúpil v deň, keď zakázal afganským ženám študovať na univerzitách. Zákaz odsúdili Spojené štáty. "Je to irónia, že nám preukázali gesto dobrej vôle, keď podobné gesto odopreli Afgancom... Čo sa týka načasovania, je to otázka pre Taliban," uviedol Price.