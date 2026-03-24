Taliban prepustil z väzenia občana USA, ktorého zadržiaval vyše roka
Prepustenie zabezpečili SAE a Coyle sa podľa ministerstva v utorok v Kábule stretol so svojou rodinou.
Autor TASR
Kábul 24. marca (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban v utorok oznámilo prepustenie občana Spojených štátov, ktorý bol v Afganistane zadržaný od januára 2025. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a AP.
Ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že rodina 64-ročného lingvistu a výskumníka Dennisa Coyla napísala lídrovi Talibanu Hajbatulláhovi Áchúndzádovi, aby ho pri príležitosti sviatku íd al-adhá prepustil.
„Najvyšší súd (Afganského) islamského emirátu uznal dĺžku jeho zadržania za dostatočnú a rozhodol o jeho prepustení,“ uviedlo ministerstvo.
Rezort informoval o prepustení po stretnutí afganského ministra zahraničných vecí Amíra Chán Muttakího bývalého amerického vyslanca pre Afganistan Zalmaya Khalilzada, vyslanca Spojených arabských emirátov (SAE) v Kábule a rodiny Coyla.
Coyla zadržali v januára 2025 pre obvinenia z porušenia zákonov. Afganské úrady nikdy nešpecifikovali, o aké zákony išlo. Na internetovej stránke založenej jeho rodinou je uvedené, že v čase zadržania „legálne pracoval s cieľom podporiť afganské komunity ako akademický výskumník“.
Do Afganistanu Coyle pracovne cestoval už v minulosti a podľa jeho rodiny si vybudoval dobré vzťahy s tamojšími obyvateľmi.
Rodina tvrdí, že bol držaný v zlých podmienkach - potrebné bolo povolenie aj na použitie toalety a nemal prístup k primeranej lekárskej starostlivosti.
Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio tento mesiac oznámil, že označil Afganistan za „štát podporujúci neoprávnené zadržiavanie“. Zároveň vyzval, aby úrady afganského vládneho hnutia Taliban prepustili dvoch Američanov a zaviazali sa ukončiť svoju „rukojemnícku diplomaciu“.
Hnutie Taliban odmietlo obvinenia USA a ich rozhodnutie označili za „poľutovaniahodné“, pričom poukázali na rozhovory oboch strán a prepustenia zajatcov sprostredkované Katarom. Taliban ako „gesto dobrej vôle“ prepustilo v roku 2025 päť amerických občanov.
