Taliban prepustil z väzenia zadržiavaného amerického občana

Putá, ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Autor TASR
Kábul 28. septembra (TASR) - Afganská vláda vedená hnutím Taliban v nedeľu oznámila, že prepustila na slobodu zadržiavaného amerického občana, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.

Predstavitelia afganského ministerstva zahraničných vecí identifikovali prepusteného Američana ako Amira Amiriho, ktorého podľa vyhlásenia odovzdali do rúk osobitného vyslanca USA pre zadržiavané osoby Adama Boehlera.

AP konštatuje, že informácie o tom, kde, prečo a kedy bol Amiri zadržaný, neboli bezprostredne známe.

Boehler začiatkom tohto mesiaca pricestoval na neočakávanú návštevu do Kábulu na rokovania o možnosti výmeny väzňov s vládou Talibanu, pripomína AFP.

Afganský islamský emirát dnes prepustil z väzenia amerického občana menom Amir Amiri,“ uviedlo ministerstvo zahraničných vecí na platforme X.

Afganská vláda sa na problémy občanov nepozerá z politického hľadiska a jasne dáva najavo, že sa dajú nájsť spôsoby riešenia problémov diplomatickou cestou,“ dodalo ministerstvo.

Taliban z väzenia v Kábule prepustil 20. septembra aj starší britský pár, Petra Reynoldsa (80) a jeho manželku Barbie (76). Vo väzbe strávili takmer osem mesiacov.

Afganská vláda oznámila, že obe prepustenia sprostredkoval Katar.
