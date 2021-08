Taliban prisľúbil, že ľudom umožní vycestovať aj po 31. auguste

Kábul 25. augusta (TASR) - Taliban umožní Afgancom s potrebnými dokladmi vycestovať z Afganistanu aj po tom, ako sa 31. augusta z tejto krajiny stiahnu poslední americkí vojaci. Oznámil to v stredu Markus Potzel, nemecký osobitný predstaviteľ pre Afganistan, informovala agentúra AFP.



Potzel na Twitteri napísal, že sa stretol so Šérom Mohammadom Abbásom Stánikzajom, zástupcom hlavného vyjednávača Talibanu, ktorý ho "uistil, že Afganci s platnými dokladmi budú môcť cestovať komerčnými letmi aj po 31. auguste".



Berlín predtým avizoval, že súčasná evakuačná operácia spojencov Severoatlantickej aliancie (NATO) nebude môcť pokračovať, keď z Afganistanu odídu americké sily. Nemecko chce však teraz dosiahnuť, aby mali tzv. zraniteľné skupiny Afgancov - vrátane ľudskoprávnych aktivistov či bývalých zamestnancov nemeckých inštitúcií - zaistený bezpečný prechod na letisko aj od 1. septembra.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas v utorok povedal, že Berlín sa aj po konci augusta pokúsi zabezpečiť ľudom v Kábule lety z civilnej časti tamojšieho letiska Hámida Karzaja, pripomína AFP.



Spolková kancelárka Angela Merkelová medzitým v stredu uviedla, že medzinárodné spoločenstvo musí zachovať dialóg s fundamentalistickým hnutím Taliban, ak je to v záujme ochrany pokroku, ku ktorému v Afganistane došlo za uplynulé dve desaťročia nasadenia NATO.