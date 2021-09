Taliban vyzval USA, aby ukázali srdce

Na archívnej snímke bojovník Talibanu hliadkuje v Kábule. Foto: TASR/AP

Kábul 14. septembra (TASR) - Hnutie Taliban sa v utorok poďakovalo svetu za prisľúbenie stámiliónov dolárov na núdzovú pomoc Afganistanu a vyzvalo Spojené štáty, aby v budúcich kontaktoch ukázali "srdce". V utorok o tom informovala tlačová agentúra AFP.Úradujúci minister zahraničných vecí talibanského režimu Amír Chán Muttakí na tlačovej konferencii povedal, že Taliban minie venované peniaze múdro a využije ich na zmiernenie chudoby.Vyjadril sa tak deň po tom, čo Organizácia Spojených národov (OSN) oznámila, že darcovské krajiny prisľúbili Afganistanu pomoc v celkovej výške 1,2 miliardy dolárov.Afganistan 15. augusta nečakane ovládlo radikálne hnutie Taliban, a to počas sťahovania amerických vojakov z krajiny, kde boli prítomní 20 rokov. Taliban vládol v Afganistane už v rokoch 1996 – 2001 a jeho režim bol brutálny. Vtedy poskytoval útočisko teroristickej sieti al-Káida, ktorá sa prihlásila k útokom na USA z 11. septembra 2001.vyhlásil Muttakí.Takisto požiadal Washington, aby prejavil vďačnosť Talibanu za to, že umožnil Spojeným štátom minulý mesiac dokončiť sťahovanie vojakov a evakuáciu vyše 120.000 ľudí.doplnil minister.V utorok tiež vyhlásil, že vláda Talibanu ostáva verná svojim sľubom, že nedovolí militantom využívať územie Afganistanu na útoky proti iným, píše agentúra AP.Muttakí na svojej prvej tlačovej konferencii odvtedy, čo Taliban vytvoril pred týždňom dočasnú vládu, neuviedol časový rámec, ako dlho bude táto vláda úradovať, a ani to, či bude nakoniec otvorená aj voči iným frakciám, menšinám alebo ženám.Pri otázke o možnosti volieb Muttakí požiadal ostatné krajiny, aby nezasahovali do vnútorných záležitostí Afganistanu.Vo vlani podpísanej dohode s USA sa Taliban zaviazal, že preruší vzťahy s al-Káidou a ďalšími militantnými skupinami a zaistí, že nebudú z afganského územia ohrozovať ostatné krajiny.Muttakí na otázku o tejto dohode odpovedal:Je to prvýkrát, čo člen vlády potvrdil záväzok dodržať tento sľub Talibanu.