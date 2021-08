Taliban sa zaviazal rešpektovať práva žien

Kábul 17. augusta (TASR) - Afganské hnutie Taliban bude rešpektovať práva žien, ale v medziach noriem islamského práva, vyhlásil v utorok na svojej prvej tlačovej konferencii hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid. Roky bol tieňovou postavou, ktorá vydávala vyhlásenia v mene militantov, pripomenula agentúra AP.



Mudžáhid taktiež uviedol, že Taliban chce, aby súkromné médiá "zostali nezávislé". Zdôraznil však, že novinári "by nemali pracovať proti národným hodnotám".



Mudžáhid ďalej povedal, že Afganistan nebude ukrývať nikoho, kto by chcel útočiť na iné krajiny. Toto bola podľa AP kľúčová požiadavka v dohode, ktorú militanti uzavreli v roku 2020 s administratívou vtedajšieho prezidenta USA Donalda Trumpa a ktorá viedla ku konečnému stiahnutiu amerických síl z krajiny, a to už za súčasného prezidenta Joe Bidena.



Mudžáhid takisto sľúbil, že talibovia zaručia bezpečnosť Afganistanu, že sa nesnažia pomstiť a že každého omilostili, aj keď spolupracoval s bývalou vládou alebo so zahraničnými vládami alebo silami v krajine. "Uisťujeme vás, že nikto sa nepôjde k ich dverám opýtať, prečo im pomáhali," povedal.



Mnoho Afgancov sa však obáva, že Taliban opäť zavedie v krajine brutálne zákony, ktoré uplatňoval, keď bol pri moci – ešte pred zahraničnou vojenskou inváziou spred 20 rokov.



Bojovníci Talibanu obsadili v nedeľu afganské hlavné mesto Kábul prekvapujúco ľahko a zvrhli vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a alianciou NATO. Afganský prezident Ašraf Ghaní krátko predtým utiekol z krajiny.