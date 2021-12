Taliban sa zaviazal vyšetriť údajné vraždy príslušníkov afganských síl

Kábul 6. decembra (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban v nedeľu odmietlo obvinenia Západu, že jeho príslušníci páchali cielené zabíjanie vojakov a úradníkov spojených so zvrhnutou afganskou vládou. Taliban v tejto súvislosti deklaroval, že je plne odhodlaný dodržiavať v celej krajine všeobecnú amnestiu, ktorú vyhlásil. Na svojom webe o tom informovala rozhlasová stanica Hlas Ameriky (VoA).



"Každý príslušník (Talibanu), u ktorého sa zistí porušenie vyhlášky o amnestii, bude stíhaný a potrestaný," napísal v pondelok na Twitteri hovorca ministerstva zahraničných vecí Talibanu Abdul Kahár Balchí.



"Prípady (cieleného zabíjania) budú dôkladne vyšetrené, ale nepodložené fámy by sa nemali brať ako berná minca," dodal.



Vedenie radikálneho islamistického hnutia Taliban tak reagovalo na znepokojenie Spojených štátov a viacerých západných krajín. Vyvolali ho správy, že Taliban od návratu k moci v polovici augusta zabil alebo nezákonne zadržal viac ako 100 bývalých afganských policajtov a dôstojníkov spravodajských služieb.



"Sme hlboko znepokojení správami o hromadnom vraždení a zmiznutiach bývalých príslušníkov afganských bezpečnostných síl, ako ich zdokumentovala (organizácia) Human Rights Watch a iní," uvádza sa vo vyhlásení Spojených štátov, Európskej únie, Austrálie, Británie, Japonska a ďalších, ktoré zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí.



Tieto zatiaľ nepotvrdené činy "predstavujú vážne porušovanie ľudských práv a sú v rozpore s ohlásenou amnestiou Talibanu," uvádza sa vo vyhlásení, ktorého signatári žiadajú rýchle a transparentné vyšetrenie súvisiacich obvinení. "Naďalej budeme súdiť Taliban podľa jeho činov," píše sa v texte.



Ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vydala minulý týždeň správu, v ktorej sa uvádza, že zbiera informácie o predpokladanej masovej poprave alebo zmiznutí 47 bývalých členov afganských bezpečnostných síl, iného vojenského personálu, polície a agentov spravodajských služieb, "ktorí sa vzdali silám Talibanu alebo ich zadržali" v čase od polovice augusta do konca októbra.



Predstavitelia Talibanu sú v súčasnosti pod tlakom medzinárodného spoločenstva, aby dodržali záväzky, že budú chrániť ľudské práva všetkých Afgancov vrátane žien.



V súvislosti s obavami o stav ľudských práv a vzhľadom na obavy zo vzostupu terorizmu v Afganistane medzinárodné spoločenstvo zatiaľ neuznalo vládu Talibanu. Západné krajiny zablokovali prístup Talibanu k miliardám dolárov v rámci rozvojovej pomoci, ako aj k aktívam afganskej centrálnej banky, ktoré sú prevažne v USA.



VoA konštatuje, že tieto finančné sankcie zvýšili vyhliadky na hospodársky kolaps v Afganistane, kde milióny ľudí už teraz potrebujú naliehavú potravinovú a humanitárnu pomoc v dôsledku rokov konfliktov, vysokej miery chudoby a dlhotrvajúceho sucha.