Taliban sa zmocnil amerických zbraní vrátane vrtuľníkov

Kábul 16. augusta (TASR) - Militantné hnutie Taliban ešte v sobotu zverejnilo zábery zachytávajúce ukoristené afganské vojenské helikoptéry americkej výroby na letisku v Kandaháre. Podľa britského Kráľovského inštitútu obranných a bezpečnostných štúdií (RUSI) sa talibovia okrem toho zmocnili aj mnohých guľometov, delostreleckých diel, bezpilotných lietadiel a pokročilých prístrojov na nočné videnie. V pondelok o tom informovala televízia BBC.



Časť z tohto arzenálu Taliban podľa RUSI ukoristil na afganských vojenských základniach. Ďalšiu výzbroj im odovzdali vojaci, ktorí prebehli z vládnych síl.



Podľa analytika Jacka Watlinga z RUSI nemá Taliban odborné znalosti na to, aby helikoptéry alebo lietadlá používal a udržiaval. Podľa neho z vojenského hľadiska tieto zbrane pre fundamentalistov nemajú zmysel.



Väčším problémom je podľa Watlinga ukoristenie prístrojov na nočné videnie. To môže islamistom výrazne pomôcť zlepšiť presnosť streľby. Analytik sa zároveň obáva, že Taliban bude ukoristenú techniku predávať na čiernom trhu. Talibovia už v súčasnosti predávajú niektoré zo svojich ukradnutých zbraní v zahraničí, konkrétne v krajinách strednej Ázie, ale aj na Blízkom východe. Dôsledky tohto môžu byť podľa Watlinga "vážne".



"Keď máte dostatok zbraní, umožňuje vám to podnikať viac ozbrojených zrážok, pretože máte lepšiu strategickú pozíciu... To je niečo, čo pravdepodobne začneme vidieť v priebehu nasledujúcich niekoľkých mesiacov," myslí si Jack Watling.



Analytik zároveň dodal, že v Afganistane hrozí občianska vojna v prípade, ak bude rásť nespokojnosť armádnych dezertérov s vládou Talibanu.



"Mnoho mužov, ktorí pôsobili v afganských vojenských jednotkách, si jednoducho vzalo zbrane domov, aby chránili svoje rodiny... Takže (v Afganistane) máte veľa ľudí, ktorí sú dobre vyzbrojení a majú vojenský výcvik," tvrdí Watling, čo môže podľa neho spôsobiť ďalšie krviprelievanie.