Taliban si pripomína dva roky od „dobytia“ Kábulu

Kábul 15. augusta (TASR) — Záväzkom odolať akejkoľvek hrozbe pre nezávislosť Afganistanu si vodcovia hnutia Taliban v utorok pripomenuli druhé výročie opätovného "dobytia" krajiny. Informuje o tom agentúra AFP.



"Dobytie (afganskej metropoly) Kábul opäť dokázalo, že nikto nemôže ovládať hrdý ľud Afganistanu a nikto nemá zaručené, že v tejto krajine zostane. Žiadnemu votrelcovi nebude dovolené ohrozovať nezávislosť a slobodu Afganistanu," uvádza sa vo vyhlásení vlády Talibanu.



Na kontrolných stanovištiach v Kábule viali vlajky Islamského emirátu Afganistan, ako krajinu premenoval Taliban po návrate k moci, píše AFP. Príslušníci Talibanu sa začali zhromažďovať na Masúdovom námestí ležiacom neďaleko opusteného sídla amerického veľvyslanectva.



Na utorok sú naplánované rôzne podujatia vrátane vojenských prehliadok. Okrem Kábulu sa uskutočnia aj v západoafganskom meste Herát. Prehliadka v druhom najväčšom meste Kandahár ležiacom na juhu krajiny, ktoré je kolískou hnutia Taliban, však bola zrušená.



Taliban 15. augusta 2021 obsadil hlavné mesto Kábul a znova prevzal moc v krajine. Vtedajší afganský prezident Ašraf Ghaní ušiel do Tadžikistanu.



Koncom augusta 2021 sa z letiska v Kábule stiahli poslední vojaci USA a spojenecké jednotky Severoatlantickej aliancie (NATO). Ukončili tak 20-ročnú vojenskú prítomnosť v Afganistane, ktorú podnietili teroristické útoky na Svetové obchodné centrum (WTC) v New Yorku z 11. septembra 2001 vykonané teroristickou sieťou al-Káida.



V uplynulých dvoch rokoch Taliban zaviedol v Afganistane prísnu interpretáciu islamu, ktorá výrazne diskriminuje ženy a dievčatá a Organizácia Spojených národov ju označila za "rodový apartheid". Taliban od nástupu k moci zakázal ženám a dievčatám vzdelávanie na stredných a vysokých školách, zamedzil im prístup do parkov či telocviční a nariadil im, aby si na verejnosti zahaľovali celé telo.