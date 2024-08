Taliban si pripomína tretie výročie ovládnutia Afganistanu

Bagram 14. augusta (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban si v stredu vojenskou prehliadkou a pouličnými zhromaždeniami pripomína tretie výročie svojho návratu k moci v krajine.



Premiér Mohammad Hasan Áchúnd pri tejto príležitosti vydal vyhlásenie, v ktorom zdôraznil, že lídri krajiny majú po "víťaznom džiháde" zodpovednosť za udržanie nastoleného kurzu - dodržiavanie islamského práva, ako aj za ochranu majetku, životov ľudí a za "rešpektovanie nášho národa". Informovala o tom agentúra AFP.



Áchúndovo posolstvo zaznelo na ústrednom podujatí osláv výročia triumfálneho vstupu talibov do Kábulu - počas vojenskej prehliadky na leteckej základni Bagram.



Výber obrej leteckej základne v Bagrame ako miesta, kde sa uskutoční vojenská prehliadka na počesť víťazstva Talibanu, je symbolický - práve na tejto základni, ktorá leží asi 50 kilometrov od Kábulu, sa totiž rozhodovalo o operáciách americkej armády a jej spojencov proti povstalcom Talibanu.



Talibovia základňu dobyli v deň pádu Kábulu - 15. augusta 2021. Na stredajšej prehliadke malo defilovať mnoho vojenského vybavenia, ktoré získali povstalci po unáhlenom odchode západných spojencov.



Už v utorok, v predvečer osláv, Áchúnd vo vyhlásení k národu "z celého srdca" zablahoželal národu "k jeho rozhodujúcemu víťazstvu nad arogantnou medzinárodnou okupačnou silou". Uviedol, že "deň víťazstva je dňom pýchy pre afganský ľud," povedal premiér.



Popoludní sa v Kábule uskutoční ľudové zhromaždenie, na ktoré boli pozvané tisíce Afgancov z pol tucta centrálnych provincií. "Deň víťazstva" sa však musí oslavovať v celej krajine.



Všetky oslavné podujatia sprevádzajú prísne bezpečnostné opatrenia, informovala v stredu stanica France24.



Podľa France24 boli zmobilizované aj posily bezpečnostných zložiek. Ich úlohou je predísť ďalšiemu útoku džihádistickej skupiny Islamský štát - naposledy IS zaútočil minulú nedeľu v šiitskej štvrti Kábulu.



Web France24 doplnil, že cesty, kruhové objazdy a parky v Kábule boli vyzdobené tisíckami bielych a čiernych vlajok krajiny. V programe pouličných slávností v Kábule, ktoré novinárky – afganské ani zahraničné – nemajú oprávnenie pokrývať, sú vystúpenia športovcov či čítanie poézie.



V rámci príprav afganská televízia už niekoľko dní vysiela programy súvisiace s výročím, dala si vyrobiť aj špeciálne logo a vysiela dlhé rozhovory s ministrami Talibanu.



Po troch rokoch vlády Talibanu je Afganistan jednou z najchudobnejších krajín sveta s nízkym rastom, obrovskou nezamestnanosťou a vážnou humanitárnou krízou, konštatovala France24, ktorá pripomenula, že za novej vlády sa v Afganistane uplatňuje islamské právo a netoleruje sa žiadna kritika.



Vládu Talibanu stále neuznáva žiadna krajina sveta - najmä pre represívne opatrenia talibov voči ženám, ktoré sú postupne vylučované zo sveta práce a vzdelávania.



Kábul však dosiahol diplomatické úspechy nadviazaním vzťahov so susednými krajinami, ako aj s Čínou a Ruskom, a otvoril dialóg so Západom tým, že sa prvýkrát v júni zúčastnil na rokovaniach v Dauhe.



"Krajiny, ktoré spolupracujú s Talibanom, by im mali pripomenúť ich zneužívanie žien a dievčat," upozornila mimovládna ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW) vo svojom vyhlásení k výročiu. Donori by mali poskytnúť pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú, a pracovať na trvalom riešení humanitárnej krízy v Afganistane, píše sa vo vyhlásení HRW.



Bojovníci hnutia Taliban vstúpili do Kábulu veľkolepo 15. augusta 2021. Ich prienik viedol k úteku vlády a debaklu západnej koalície vedenej Spojenými štátmi, ktorá talibov 20 rokov predtým zbavila moci.