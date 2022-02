Taliban sľubuje opätovné otvorenie univerzít vo februári

Afganské dievča vyzerá zo strednej dievčenskej školy v meste Herát na severozápade Afganistanu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kábul 1. februára (TASR) - Afganské štátne univerzity, zatvorené od vlaňajšieho augusta, keď sa k moci vrátilo radikálne islamské hnutie Taliban, sa vo februári opäť otvoria.Oznámil to dočasný talibanský minister pre vyššie vzdelávanie Abdal Bákí Hakkání, ktorého v pondelok citovala tlačová agentúra Reuters.Univerzity v teplejších provinciách sa otvoria 2. februára, zatiaľ čo vysoké školy v chladnejších oblastiach až 26. februára, povedal minister na tlačovej konferencii v Kábule bez toho, aby vysvetlil, či bude návrat na univerzity umožnený aj študentkám.Predstavitelia Talibanu predtým navrhovali, aby sa ženy vzdelávali v oddelených triedach.Talibanská vláda dosiaľ vrátila do prevádzky iba stredné školy pre chlapcov. Znovu sa otvorili aj niektoré súkromné univerzity, ale v mnohých prípadoch študentkám nebolo dovolené vrátiť sa do lavíc.Tlačový hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid, ktorý je zároveň dočasným ministrom kultúry, 15. januára vyhlásil, že jeho rezort hodlá poslať do škôl všetky dievčatá a ženy po afganskom novom roku, ktorý sa začne 21. marca.zdôraznil.Len o deň neskôr však talibanské sily pred Kábulskou univerzitou zasiahli proti skupine demonštrantiek, ktoré požadovali právo na prácu a vzdelanie. Ženy skandovali heslá akoZápadné vlády zaradili vzdelávanie pre študentky medzi svoje požiadavky, keďže Taliban sa usiluje o väčšiu pomoc zo zahraničia, ako aj o rozmrazenie zahraničných účtov.