Taliban sľubuje, že nezasiahne do distribúcie pomoci po zemetrasení

Kábul 25. júna (TASR) - Predstavitelia fundamentalistického hnutia Taliban, ktoré vládne v Afganistane, sa v sobotu zaviazali, že nebudú zasahovať do distribúcie humanitárnej pomoci zo zahraničia pre desaťtisíce ľudí postihnutých tohtotýždňovým silným zemetrasením. Informovala o tom agentúra AFP.



Zemetrasenie s magnitúdou 5,9 zasiahlo oblasti na východe Afganistanu pozdĺž jeho hraníc s Pakistanom. O život prišlo viac ako 1000 ľudí, stovky ich boli zranené a tisíce ďalších prišli o strechu nad hlavou.



Organizácie poskytujúce humanitárnu pomoc sa v minulosti sťažovali, že orgány Talibanu sa snažili presmerovať pomoc do oblastí a k ľuďom, ktorí podporovali ich tvrdú líniu, alebo dokonca zhabali tovar, aby ho mohli sami distribuovať a pripísať si potom za to zásluhy.



Chán Muhammad Ahmad, vysoký štátny úradník v zemetrasením ťažko skúšanej provincii Paktíká, však v sobotu povedal, že medzinárodným organizáciám nebude nikto brániť v ich činnosti alebo ju obmedzovať. Distribúcia pomoci je plne v kompetencii humanitárnych organizácií, dodal. Chán súčasne deklaroval pripravenosť "Islamského emirátu Afganistan", ako znie názov štátu podľa talibov, pomáhať im pri tom.



Katastrofa predstavuje obrovskú logistickú výzvu pre vládu talibov, ktorá sa izolovala od veľkej časti sveta presadzovaním tvrdej línie zasahujúcej najmä do životov afganských žien a dievčat, objasnila AFP.



Medzinárodné spoločenstvo však na najnovšiu katastrofu, ktorá postihla Afganistan, reagovalo rýchlo a humanitárna pomoc začína prúdiť - hoci nie vždy tam, kde je najviac potrebná, podotkla AFP.



Preprava a distribúcia pomoci boli sťažené aj tým, že zemetrasenie zasiahlo oblasti, ktoré už trpeli následkami silných dažďov spôsobujúcich pády skál a zosuvy bahna.



Pri zemetrasení bola na mnohých miestach vyradená mobilná sieť a prerušili sa dodávky elektriny.



Podľa afganských úradov bolo pri silných otrasoch zničených takmer 10.000 domov, čo je alarmujúce číslo v oblasti, kde v jednej domácnosti žije bežne aj viac ako 20 ľudí.