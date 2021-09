Taliban spustil streľbu s cieľom rozohnať protipakistanskú demonštráci

Kábul 7. septembra (TASR) – Príslušníci afganského militantného hnutia Taliban v utorok vypálili varovné výstrely s cieľom rozohnať zhromaždenie v Kábule, ktoré bolo namierené voči Pakistanu. Informovala o tom agentúra AFP.



Približne 70 ľudí, prevažne žien, sa zhromaždilo pred budovou pakistanského veľvyslanectva v Kábule. Ľudia niesli transparenty s nápismi a vyjadrovali nespokojnosť so zasahovaním Pakistanu do záležitostí Afganistanu.



Videá zverejnené na sociálnej sieti Twitter zachytávajú ľudí zhromaždených v uliciach.



Bojovníci fundamentalistického hnutia Taliban 15. augusta obsadili afganské hlavné mesto Kábul a zosadili vládu, dve desaťročia vojensky podporovanú Spojenými štátmi a Severoatlantickou alianciou. Udialo sa to počas sťahovania amerických ozbrojených síl z krajiny, kde boli prítomní 20 rokov.



Situácia vyvolala u mnohých obyvateľov, predovšetkým u žien, silné obavy z návratu autoritárskeho režimu Talibanu, keď vládol v rokoch 1996 – 2001.



Taliban neskôr avizoval, že po zosadení Západom podporovanej vlády v Afganistane plánuje vytvoriť inkluzívny dočasný kabinet, v ktorom budú zastúpení lídri zo všetkých etnických skupín a kmeňov v krajine.