Taliban: Streľba na členov Národnej gardy USA nesúvisí s Afganistanom
Obvineným zo streľby je afganský imigrant.
Autor TASR
Kábul 3. decembra (TASR) - Novembrová streľba na dvoch príslušníkov americkej Národnej gardy vo Washingtone nemá nič spoločné s Afganistanom, vyhlásilo v stredu afganské vládne hnutie Taliban. Obvineným zo streľby je afganský imigrant, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Osobu, ktorá tento čin spáchala, vyškolili samotní Američania,“ vyhlásil afganský minister zahraničných vecí Amír Chán Muttakí vo videu, ktoré zverejnila jeho kancelária.
„Tohto muža vycvičili, zamestnali a Afganistan opustil nelegálnym spôsobom, ktorý nezodpovedal medzinárodným normám,“ pokračoval Muttakí. „Takže tento incident sa netýka afganskej vlády ani afganského ľudu,“ dodal.
Ide o prvú reakciu Talibanu na útok 26. novembra v blízkosti Bieleho domu. Obvineným je 29-ročný Afganec Ramhánulláh Lakanwál, ktorý postrelil 24-ročného seržanta Andrewa Wolfea a 20-ročnú vojačku Sarah Beckstromovú. Príslušníčka Národnej gardy zraneniam deň po incidente podľahla a jej kolega je v kritickom stave.
Lakanwál v utorok poprel svoju vinu v súvislosti s obvineniami z vraždy prvého stupňa, držby strelnej zbrane počas násilného zločinu a ozbrojeného napadnutia so zámerom usmrtenia.
Známi zadržaného strelca tvrdia, že slúžil v jednotke afganskej armády podporovanej americkou Ústrednou spravodajskou službou (CIA) a v septembri 2021 imigroval do Spojených štátov. Federálni prokurátori uviedli, že to bolo v rámci programu Operation Allies Welcome. Cieľom bolo pomôcť Afgancom, ktorí spolupracovali s Američanmi, keď moc v krajine v roku 2021 opäť prevzal Taliban.
