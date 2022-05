Tri letiská v Afganistane bude prevádzkovať spoločnosť zo SAE

Kábul 24. mája (TASR) - Taliban v utorok podpísal zmluvu so spoločnosťou GAAC zo Spojených arabských emirátov (SAE) o pozemnej obsluhe troch afganských letísk v Kábule, Heráte a Kándaháre. Tento krok by mohol umožniť obnoviť letecké spojenie medzi Afganistanom a zvyškom sveta, píše agentúra DPA.



Spoločnosť GAAC bude prevádzkovať tri afganské letiská, no zmluva sa týka len logistiky, nie leteckej bezpečnosti.



"Dúfame, že medzinárodné letecké spoločnosti, ktoré do Afganistanu počas uplynulých niekoľkých mesiacov nelietali, sa vrátia," povedal novinárom výkonný riaditeľ spoločnosti GAAC Razak Aslam.



S talibanskými predstaviteľmi o prevádzke afganských letísk v posledných mesiacoch rokovali aj Katar a Turecko.



"Zmluva so SAE zahŕňa len jednu časť služieb," uviedol pre DPA vysokopostavený predstaviteľ ministerstva dopravy v Kábule. Dodal, že Taliban stále rokuje s Katarom o ďalších službách, ktoré sa týkajú bezpečnosti civilného letectva, ako je vyhľadávanie a odbavovanie pasažierov a dispečing leteckej dopravy.



Podľa DPA boli spornými bodmi možnej zmluvy medzi Katarom, Tureckom a Talibanom dĺžka jej platnosti a bezpečnostné otázky.



Afganský vzdušný priestor je v súčasnosti prakticky uzatvorený pre prelety lietadiel z iných krajín. Lietať v ňom môžu len afganské vnútroštátne linky, medzinárodné evakuačné lety a lietadlá privážajúce humanitárnu pomoc.