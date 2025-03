Taliban trvá na tom, že práva žien chráni, OSN nesúhlasí

Kábul 9. marca (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban v sobotu označilo dôstojnosť, česť a práva žien v kontexte afganskej spoločnosti za jeho prioritu. Afganské ženy žijú podľa neho v bezpečí a ich práva sú chránené. Organizácia Spojených národov (OSN) však Taliban v tejto otázke dlhodobo kritizuje a v sobotu ho opätovne vyzvala na zrušenie zákazov obmedzujúcich slobodu žien v krajine, píše TASR podľa správy agentúry AP.



"V súlade s islamským právom a kultúrou a tradíciami afganskej spoločnosti boli zabezpečené základné práva afganských žien. Nemalo by sa však zabúdať, že o právach afganských žien sa diskutuje v rámci islamskej a afganskej spoločnosti, ktorá má jasné odlišnosti od západných spoločností a ich kultúry," uviedol v sobotu hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid na platforme X.



Od prevzatia moci v roku 2021 zakázalo vládnuce hnutie ženám a dievčatám v krajine vzdelávanie po šiestej triede, väčšinu zamestnaní a pobyt na verejných miestach, pripomína AP.



"Vymazávanie žien a dievčat z verejného života nemožno ignorovať," vyhlásila Roza Otunbajevová, vedúca predstaviteľka OSN pre Afganistan. "Sme naďalej odhodlaní investovať do ich odolnosti a vedenia, pretože sú kľúčom k budúcnosti Afganistanu," dodala.



Alison Davidianová, osobitná predstaviteľka OSN pre ženy v Afganistane, zdôraznila, že svet nemôže akceptovať takú budúcnosť pre afganské ženy, ktorú by nikde inde netoleroval.



"Naša reakcia na ich vymazanie (z verejného života) je skúškou nášho záväzku voči ženám a dievčatám na celom svete... Musíme stáť pri afganských ženách, akoby od toho závisel náš vlastný život - pretože závisí," uviedla Davidianová.



V piatok sa v Paríži konala konferencia Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO) o pretrvávajúcich výzvach, ktorým ženy v Afganistane čelia. Taliban v nepriamej reakcii na ňu skonštatoval, že konferencia odhalila pokrytectvo určitých organizácií a nadácií Európskej únie, píše AP.