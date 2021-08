Taliban tvrdí, že obkľúčil Pandžšír; uprednostnil by však rokovania

Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kábul 23. augusta (TASR) - Islamistické hnutie Taliban v pondelok oznámilo, že jeho bojovníci obkľúčili jednotky odboja v údolí Pandžšír. Taliban by však miesto bojov chcel vyjednávať, informuje agentúra AFP.Vyhlásenie militantného hnutia prichádza po protichodných správach o nočných potýčkach. Protalibanské sociálne siete písali o zhromažďovaní bojovníkov hnutia a bývalý afganský viceprezident Amrulláh Sálih uviedol, že sily odboja kládli silný odpor. Sálih je medzi viacerými afganskými predstaviteľmi, ktorí sa po ofenzíve Talibanu a dobytí Kábulu uchýlili do Pandžšíru - jedinej afganskej provincii doposiaľ neovládnutej talibmi.Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid na sociálnej sieti Twitter uviedol, že bojovníci hnutiaa obkľúčili túto oblasť z troch strán.dodal.Používateľské účty na sociálnych sieťach podporujúce odboj v Pandžšíre odmietli predchádzajúce tvrdenia o tom, že bol odboj zatlačený. Vyhlásili, že bojovníkov Talibanu prepadli a presmerovali. Tvrdenia oboch strán nebolo možné nezávisle preveriť.Pandžšír je odľahlá, z veľkej časti neprístupná horská oblasť. Toto údolie je strážené úzkou roklinou, cez ktorú je vstup - alebo únik - pre cudzincov mimoriadne ťažký, pretože sa môžu stať terčom tamojších jednotiek rozostavených na vyššie položených miestach.Cez túto prírodnú obranu počas minulých konfliktov neprenikli sovietske jednotky v 80. rokoch minulého storočia a ani Taliban.Na čele protitalibanských jednotiek stojí okrem Sáliha aj Ahmad Masúd, syn zavraždeného veliteľa protitalibanskej Severnej aliancie podporovanej Spojenými štátmi Ahmada Šáha Masúda.Hovorca Masúdových síl odboja pre AFP cez víkend povedal, že skupina je pripravená na, uprednostnila by však rokovanie o všeobsažnej vláde, pričom podmienkami pre mierovú dohodu s Talibanom sú decentralizácia, systém, ktorý zabezpečuje sociálnu spravodlivosť, rovnosť, práva a slobodu pre všetkých.