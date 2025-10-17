Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Taliban tvrdí, že Pakistan porušil prímerie bombardovaním pohraničia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Ján Krošlák

Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu.

Autor TASR
Kábul 17. októbra (TASR) - Pakistan v piatok podnikol letecké útoky v pohraničnej provincii Paktíká na území Afganistanu. Porušil tak prímerie, ktoré v afgansko-pakistanskom pohraničí trvalo dva dni, uviedol nemenovaný predstaviteľ afganského vládneho hnutia Taliban. Zároveň avizoval, že Kábul podnikne odvetu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

„Pakistan porušil prímerie a bombardoval tri miesta v provincii Paktíká ,“ povedal predstaviteľ Talibanu, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity.

Vyhlásenie prišlo len krátko po tom, ako Pakistan a Afganistan uviedli, že sa spoločne dohodli na predĺžení prímeria až do skončenia rokovaní v katarskej Dauhe, kde sa plánujú stretnúť delegácie oboch susedných krajín.

Dočasné prímerie medzi týmito dvoma susednými štátmi bolo v platnosti od stredy tohto týždňa, čím sa zastavili ozbrojené potýčky, ktoré si vyžiadali desiatky obetí a stovky zranených, pripomína Reuters. Platnosť prímeria mala oficiálne vypršať v piatok o 15.00 h SELČ.

Násilnosti medzi Afganistanom a Pakistanom eskalovali po dvoch explóziách v Kábule, ku ktorým došlo minulý štvrtok, a ďalších výbuchoch mimo hlavného mesta Afganistanu. Predstavitelia Talibanu zo zodpovednosti za tieto výbuchy obvinili susedný Pakistan.

Po spomínaných minulotýždňových výbuchoch došlo k sérii pohraničných potýčok, ktoré si na oboch stranách vyžiadali desiatky obetí z radov vojakov i civilistov.
