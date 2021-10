Taliban tvrdí, že počas operácie zabil už desiatky príslušníkov IS

Kábul 9. októbra (TASR) - Afganské fundamentalistické hnutie Taliban počas rozsiahlej operácie v rôznych častiach krajiny zlikvidovalo už niekoľko desiatok príslušníkov súperiacej džihádistickej organizácie Islamský štát (IS). Informovala o tom v piatok agentúra EFE.



Podľa nej Taliban sa pre túto vojenskú akciu rozhodol s cieľom eliminovať globálnu teroristickú sieť, ktorá predstavuje vážny bezpečnostný problém aj pre vládu talibov v Kábule.



"Dúfame, že ich čoskoro zlikvidujeme a vyženieme z krajiny," povedal pre EFE hovorca Talibanu Bilál Karimí.



Operácia podľa neho prebieha v najmenej štyroch z 34 provincií Afganistanu. Zatknutých bolo už niekoľko desiatok bojovníkov IS a ďalšie desiatky boli zabité.



"Naše sily likvidujú ich spiace bunky a úkryty, aby zabránili ich budúcim zámerom," vysvetlil Karimí operácie, ktoré proti IS prebiehajú už niekoľko dní.



Afganská vetva IS sa predtým prihlásila k zodpovednosti za útok v Kábule zameraný na príslušníkov Talibanu, ktorý si 4. októbra vyžiadal najmenej dvoch mŕtvych. Militantná sieť tiež uviedla, že za posledných niekoľko dní spáchala "v rôznych oblastiach Afganistanu" ďalšie útoky, ktoré spôsobili "vážne straty v radoch milícií (Talibanu)".



Afganská odnož IS s názvom Islamský štát-Chorasán (IS-K) v krajine operuje od roku 2015. Jej členovia sú - rovnako ako talibovia - sunnitskí radikáli, ale obe skupiny majú dlhodobé mocenské a ideologické spory.



IS-K sa napr. prihlásila k samovražednému teroristickému útoku pri jednom zo vstupov na letisko v Kábule, pri ktorom 26. augusta prišlo o život najmenej 182 ľudí vrátane 13 amerických vojakov. V stredu IS uviedol, že zoťal hlavu zajatému príslušníkovi Talibanu v meste Džalalabad na východe krajiny.



Od polovice augusta, keď Taliban prevzal moc v Afganistane, vzrástol počet útokov páchaných džihádistami z afganskej odnože IS, čo vyvolalo obavy z vypuknutia rozsiahlejšieho konfliktu medzi oboma súperiacimi militantnými skupinami.