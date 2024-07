Taliban tvrdí, že s USA rokoval o výmene väzňov

Kábul 3. júla (TASR) - Hovorca vlády Talibanu Zabihulláh Mudžáhid v stredu uviedol, že Afganistan a Spojené štáty počas rozhovorov v Katare pod vedením OSN diskutovali o možnej výmene väzňov. Podľa hovorcu sú v Afganistane zadržiavaní dvaja americkí občania. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



Rozhovory, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia OSN, orgány Talibanu a osobitní vyslanci pre Afganistan, sa skončili v pondelok.



"Mali by sme byť schopní oslobodiť našich občanov výmenou (za ich občanov), pretože americkí občania sú pre nich (USA) dôležití, rovnako ako Afganci sú dôležití pre nás," povedal Mudžáhid na tlačovej konferencii v Kábule.



Afganci sú podľa hovorcu väznení v Spojených štátoch vrátane amerického väzenia na vojenskej základni Guantánamo na Kube. Ich počet neuviedol.



"O ich prepustení sme s nimi (USA) rokovali už predtým. Podmienky Afganistanu by mali byť akceptované," povedal Mudžahíd.



Taliban po prvýkrát pristúpil k otvorenej diskusii o situácii v Afganistane a zúčastnil sa na na treťom kole rozhovorov pod vedením OSN. Predstaviteľov Talibanu nepozvali do prvého kola stretnutí a následne odmietli pozvanie do druhého kola vo februári.



Taliban sa vrátil k moci v Afganistane v roku 2021 a odvtedy ignoruje výzvy na vytvorenie "inkluzívnej vlády" a na zaistenie práv žien na vzdelanie a prácu. V dôsledku toho vládu Talibanu v Afganistane oficiálne neuznala nijaká krajina a afganské bankové rezervy na Západe sú zmrazené.