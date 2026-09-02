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Taliban tvrdí, že zákaz protestov je v súlade s islamským právom
Od návratu Talibanu k moci pred vyše piatimi rokmi dochádzalo k demonštráciám v Afganistane len zriedkavo.
Autor TASR
Kábul 2. septembra (TASR) - Afganské vládnuce hnutie Taliban v stredu vyhlásilo, že nedávny zákaz protestov je v súlade s islamským právom. Ľudskoprávne skupiny tento zákaz odsúdili, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.
Od návratu Talibanu k moci pred vyše piatimi rokmi dochádzalo k demonštráciám v Afganistane len zriedkavo. Vláda napriek tomu v auguste prijala nový policajný zákon, ktorý „zakazuje všetky formy protestov“.
Medzinárodné organizácie označili tento zákon za „bezohľadný“ a vyhlásili, že jeho cieľom je potláčanie nesúhlasu v krajine. Hovorca talibanskej vlády Zabíhulláh Mudžáhid na tlačovej konferencii uviedol, že „zákon je plne v súlade s islamským právom“ a zdôraznil, že „v islamskom práve protesty neexistujú“.
„Protesty patria do spoločností, kde platia iné zákony, napríklad do demokracie či republiky,“ povedal Mudžáhid. Podľa islamského systému môžu ľudia so svojimi obavami osloviť vládu namiesto toho, aby organizovali demonštrácie, tvrdí hovorca.
Podľa Mudžáhida zákon tiež „ochráni ľudí pred plytvaním času“ a predíde ničeniu súkromného majetku.
Organizácia Human Rights Watch (HRW) minulý mesiac odsúdila zákaz, ktorý podľa nej prispel k „bezohľadným“ snahám Talibanu o potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu. Amnesty International popísala sériu zmien, ktoré Taliban zaviedol v oblasti presadzovania práva, ako „ďalší rozsiahly útok na ľudské práva v Afganistane“ a zákaz protestov považuje za jedno najhorších ustanovení.
Skupina odborníkov z OSN pripomenula, že hoci sú demonštrácie v krajine zriedkavé, v júni zahynuli najmenej dvaja ľudia pri streľbe bezpečnostných síl na proteste za práva žien v meste Herát.
Od návratu Talibanu k moci pred vyše piatimi rokmi dochádzalo k demonštráciám v Afganistane len zriedkavo. Vláda napriek tomu v auguste prijala nový policajný zákon, ktorý „zakazuje všetky formy protestov“.
Medzinárodné organizácie označili tento zákon za „bezohľadný“ a vyhlásili, že jeho cieľom je potláčanie nesúhlasu v krajine. Hovorca talibanskej vlády Zabíhulláh Mudžáhid na tlačovej konferencii uviedol, že „zákon je plne v súlade s islamským právom“ a zdôraznil, že „v islamskom práve protesty neexistujú“.
„Protesty patria do spoločností, kde platia iné zákony, napríklad do demokracie či republiky,“ povedal Mudžáhid. Podľa islamského systému môžu ľudia so svojimi obavami osloviť vládu namiesto toho, aby organizovali demonštrácie, tvrdí hovorca.
Podľa Mudžáhida zákon tiež „ochráni ľudí pred plytvaním času“ a predíde ničeniu súkromného majetku.
Organizácia Human Rights Watch (HRW) minulý mesiac odsúdila zákaz, ktorý podľa nej prispel k „bezohľadným“ snahám Talibanu o potlačenie akéhokoľvek nesúhlasu. Amnesty International popísala sériu zmien, ktoré Taliban zaviedol v oblasti presadzovania práva, ako „ďalší rozsiahly útok na ľudské práva v Afganistane“ a zákaz protestov považuje za jedno najhorších ustanovení.
Skupina odborníkov z OSN pripomenula, že hoci sú demonštrácie v krajine zriedkavé, v júni zahynuli najmenej dvaja ľudia pri streľbe bezpečnostných síl na proteste za práva žien v meste Herát.