Taliban v Afganistane ostro odsúdil útok na koncertnú halu pri Moskve

Kábul 23. marca (TASR) - Radikálne hnutie Taliban, ktoré vládne v Afganistane, v sobotu ostro odsúdilo teroristický útok na predmestí Moskvy v koncertnej hale, kde podľa ruských predstaviteľov zomrelo najmenej 115 ľudí a zranenia utrpelo vyše 100 ďalších. TASR prevzala informácie z tlačovej agentúry DPA.



Neznámi muži s maskáčoch vtrhli do koncertnej haly Crocus City Hall na predmestí Krasnogorsk na severozápade Moskvy v piatok krátko pred začiatkom koncertu a začali strieľať do davu ľudí, uviedla agentúra Reuters.



K zodpovednosti za útok sa na jednom zo svojich kanálov na internete prihlásila extrémistická organizácia Islamský štát (IS).



Hovorca ministerstva zahraničných vecí Talibanu Abdul Kahár Balchí v sobotu na sociálnej sieti X, predtým známej ako Twitter, napísal, že potrebný je "koordinovaný, jasný a rozhodný postoj" krajín regiónu proti teroru.



Balchí označil IS za skupinu "v rukách tajných služieb zameraných na očierňovanie islamu a predstavuje hrozbu pre celý región".



Islamský štát má aktívnu aj regionálnu odnož v pohraničnej oblasti medzi Afganistanom a Pakistanom.



IS je v konflikte s fundamentalistickým Talibanom, ktorý pri nástupe k moci pred dva a pol rokom sľúbil, že obyvateľom zaistí bezpečie.



V mierovej dohode so Spojenými štátmi z konca februára 2020 sa Taliban zaviazal, že vojna z rokov 2001-2021 v Afganistane sa skončí a na afganskom území už nebude žiadna teroristická hrozba.