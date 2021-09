Taliban v Afganistane povolí 400 športov, účasť žien však nepotvrdil

Kábul 14. septembra (TASR) - Taliban v Afganistane povolí 400 športov, oznámil v utorok nový minister pre telesnú výchovu a šport Bašír Ahmad Rustamzaj. Nepotvrdil však, či vláda povolí aj účasť žien. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nezakážeme žiadny šport, pokiaľ nebude v rozpore s (islamským) právom šaría," povedal minister, podľa ktorého je povolených 400 športov.



Dodržiavanie islamského práva podľa Rustamzaja v porovnaní s inými krajinami prináša len malé zmeny. Futbalisti alebo thajskí boxeri budú musieť mať "o niečo dlhšie šortky" siahajúce pod kolená.



Minister podľa svojich slov v otázke účasti žien stále čaká na nariadenia od vrcholného vedenia Talibanu. Vláda si však podľa neho vie predstaviť rovnaké riešenie ako v prípade štúdia na univerzitách.



"Ženy budú mať povolené športovať, no oddelene od mužov," povedal jeden z ministrových poradcov. Rustamzaj to však priamo nepotvrdil. Takisto odmietol odpovedať na otázky AFP o ženách, píše agentúra. "Prosím, neklaďte mi ďalšie otázky o ženách," povedal.



Rustamzaja, ktorého AFP označuje za "muža so statnou postavou a šampióna v kung-fu a zápasení", vymenovali za ministra telesnej výchovy a športu novej afganskej vlády, ktorú 8. septembra predstavilo militantné hnutie Taliban.



Ženy sa počas predošlej vlády Talibanu v rokoch 1996 – 2001 nemohli venovať žiadnemu športu a športové aktivity mužov boli prísne kontrolované. Športové štadióny sa často používali na verejné popravy, píše AFP.



Minister pre oblasť vysokoškolského vzdelávania novej afganskej vlády v nedeľu uviedol, že afganské ženy môžu aj naďalej študovať na univerzitách vrátane postgraduálnych programov. Študenti však budú rozdelení na základe pohlavia a nosenie islamského odevu bude povinné.